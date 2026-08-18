Gorillaz y The Strokes encabezan el regreso de Primavera Sound a CABA

Primavera Sound certifica su esperado retorno a Argentina presentando el cartel para su próxima edición en Buenos Aires, que se celebrará los días 28 y 29 de noviembre. De esta forma, el festival se reencontrará con una ciudad que ya forma parte de su historia reciente: solo dos ediciones, en 2022 y 2023, bastaron para generar un vínculo sólido que no se ha desvanecido.

Un line up muy primavera para ustedes! 💐#PrimaveraSoundBsAs pic.twitter.com/dQ1QB6PIju — Primavera Sound Buenos Aires (@PS_BuenosAires) May 11, 2026

Ese nexo se refuerza todavía más ahora de la mano de una propuesta artística totalmente conectada a la personalidad intransferible del festival, ya reconocida en el mundo entero. Un cartel inconfundible que captura esa identidad particular con la que Primavera Sound se diferencia también en Latinoamérica. Pese a que su espíritu viajará 10.000 kilómetros desde Barcelona, donde Primavera Sound nació en 2001, el festival se sentirá como en casa.

Los principales conciertos

Este regreso estará encabezado por Gorillaz y The Strokes . La banda virtual creada por el icono brit Damon Albarn, que completará su particular ruta Primavera Sound tras actuar en las ediciones del festival en Barcelona y Porto, presentará The Mountain en Buenos Aires; por su parte, el quinteto neoyorkino, cuyo relato no deja de ser abrazado por nuevas generaciones, llegará propulsado por el combustible de Reality Awaits, su primer álbum en seis años.

Junto a ellos, la camaleónica FKA twigs, el siempre visionario Yung Lean , una Lily Allen renacida de sus cenizas para entregar el implacable West End Girl, la nueva estrella euro-country CMAT y la cantautora rock australiana Courtney Barnett prueban que Primavera Sound vuelve a Latinoamérica con un line up marca de la casa.

Y eso significa, por supuesto, que hay que prestar la misma atención a los pequeños detalles que a los grandes nombres. La conexión directa con Barcelona atraviesa de arriba un cartel que observa el pop desde el futuro con la mirada de underscores, Smerz y Sophia Stel, que descompone el baile electrónico en infinitas dimensiones gracias a Danny L Harle, Los Thuthanaka y Nick León , que reactualiza la definición de punk por la presencia de agitadores como Model/Actriz, Machine Girl y Ecco2k y que incluso guarda sorpresas como la presencia de una Cara Delevingne perfectamente preparada para estrenar su primer proyecto musical.

El cartel no solo se completa con Nation of Language y sus fantasías synth, la agitadora Metrika, el trovador 3.0 This Is Lorelei, los furiosos Mannequin Pussy y John Talabot, padrino de la cultura de club barcelonesa, sino también con una amplia y rica representación del ecosistema sonoro argentino.

Como no podía ser de otra forma, Primavera Sound Buenos Aires pondrá el foco sobre el cancionero surrealista de Juana Molina, los himnos intergeneracionales de Santiago Motorizado, el pop teatral de Juliana Gattas o el giro folklórico de Juana Aguirre. Además será el regreso esperado de la banda de culto Jaime sin Tierra.

Además de tener el apoyo entusiasta de la comunidad Primavera, que el pasado mes de octubre ya recibió la confirmación de esta vuelta como el inicio de una cuenta atrás, el festival contará con la colaboración de dos socios contrastados. Las promotoras culturales PopArt Music y Move Concerts se embarcan en este proyecto para construir el contexto apropiado para esta tercera edición, tanto en lo musical como en todo aquello que lo rodea y que también forma parte vital de lo que supone un Primavera Sound, se celebre donde se celebre. Su experiencia y saber hacer posibilitan que Buenos Aires pueda disfrutar de nuevo de un festival acorde a unos estándares de calidad reconocidos internacionalmente.

Develado el cartel, que esconde casi cuarenta actuaciones a falta de conocerse la programación complementaria de conciertos en la ciudad, comienza la verdadera cuenta atrás para el reencuentro de Primavera Sound con Argentina, que llegará una semana antes de su desembarco en São Paulo. La historia del festival en Latinoamérica escribirá su tercer capítulo en apenas siete meses.

Las entradas

La preventa de abonos para los dos días del festival comenzará el 12 de mayo a las 12 horas para clientes del BBVA, mientras que la venta general (Fase 1 con descuento) arrancará el 13 de mayo a las 12 horas o al agotar Stock de la preventa, lo que suceda primero. Los clientes BBVA tendrán además hasta 6 cuotas sin interés, durante todas las fases de venta.

Los precios de la preventa BBVA y la Fase 1 (con descuento) son: Abono General $285.000 y abono Vip $ 900.000. En todos los casos, a través de Enigma Tickets.