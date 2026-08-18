Hot Sale 2026: La IA ya responde el 60 % de las dudas en tiempo real

El Hot Sale volvió a poner a prueba la capacidad operativa de los retailers argentinos. En un contexto donde el volumen de consultas puede multiplicarse por cinco o más en cuestión de horas, la diferencia ya no está únicamente en atraer tráfico, sino en cómo las marcas gestionan cada interacción en tiempo real.

El cambio responde a una transformación estructural en la forma en que los consumidores se vinculan con las empresas. Según el Reporte de Tendencias de Mensajería 2026 de Infobip, basado en el análisis de 628 mil millones de interacciones móviles durante 2025, casi el 98 % del tráfico global ya ocurre a través de múltiples canales. Esto consolida a la mensajería como el principal punto de contacto entre marcas y usuarios.

En Argentina, este fenómeno es aún más evidente. Canales como WhatsApp concentran gran parte de las interacciones, no solo por su adopción masiva, sino por su efectividad: el 82 % de los usuarios abre todos los mensajes que recibe y 4 de cada 10 responde en menos de cinco minutos. En este escenario, la inmediatez deja de ser un diferencial y pasa a ser una expectativa básica.

El rol de la IA

Frente a este nuevo comportamiento, la inteligencia artificial se convierte en un habilitador clave para escalar la atención sin perder calidad. Hoy, los sistemas conversacionales no solo automatizan respuestas, sino que son capaces de interpretar contexto, tomar decisiones y ejecutar acciones en tiempo real. De hecho, hasta el 60% de las consultas más frecuentes —como tiempos de entrega, disponibilidad de stock o medios de pago— ya pueden ser resueltas por agentes de IA, permitiendo a las empresas sostener la operación incluso en los momentos de mayor demanda.

“El Hot Sale es uno de los mejores ejemplos de cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la relación entre marcas y clientes. La IA agéntica y soluciones como AgentOS permiten orquestar agentes autónomos capaces de gestionar conversaciones de punta a punta. A diferencia de los chatbots tradicionales, estos sistemas pueden interpretar contexto, tomar decisiones y ejecutar acciones en tiempo real, desde recomendar productos hasta resolver incidencias complejas”, afirma Marcelo Agustín Rodríguez, gerente de Ventas para Cono Sur de Infobip.

Este avance marca un cambio de paradigma: las interacciones dejan de ser campañas o automatizaciones aisladas para convertirse en procesos dinámicos orientados a objetivos, donde la inteligencia artificial no solo responde, sino que actúa.

“En eventos de alta demanda, donde cada segundo cuenta, estas tecnologías se traducen en ventajas concretas: menor abandono de compra, mayor tasa de conversión y una experiencia de cliente más fluida. Además, permiten capturar datos en tiempo real, anticipar necesidades y personalizar cada punto de contacto”, agrega el ejecutivo.

Proyección en el corto plazo

De cara a los próximos años, la tendencia es clara. La combinación de inteligencia artificial, mensajería omnicanal y agentes autónomos no solo definirá el éxito en fechas clave como el Hot Sale, sino que marcará el estándar de toda la industria retail. En un mercado cada vez más competitivo, la diferencia ya no estará en quién logra atraer más tráfico, sino en quién puede responder mejor, más rápido y con mayor inteligencia.