“La muerte de un viajante” con Alejandro Awada: imperdible en el off

Este fin de semana estrenó La muerte de un viajante, con traducción y versión de Fernando Masllorens y Federico González del Pino, protagonizada por Alejandro Awada. El clásico de Arthur Miller se presenta los sábados a las 21.15 y domingos a las 19:30 horas en El Tinglado, con entradas vía Alternativa Teatral y en la boletería de la sala, Mario Bravo 948.

La muerte de un viajante

Es una de las más bellas obras teatrales que se han escrito; es un clásico de enorme vigencia, por su calidad poética, y por la profundidad con que cruza los temas sociales –las demandas de éxito de un mundo mercantilista- con la vida de un hombre y sus sueños.

Los mandatos sociales se vuelven obsesiones personales que atraviesan todos los vínculos. Familia y amigos quedan enredados en una trama de amor, dolor, malentendidos, compasión. Y de preguntas existenciales: ¿Hay sueños equivocados? ¿Qué significa triunfar en la vida?

Casualmente se acaba de estrenar en Broadway con gran repercusión una nueva puesta de La muerte de un viajante, lo que confirma la fuerte resonancia que tiene la obra en los momentos actuales. Y prueba, una vez más, la universalidad y la profunda humanidad de su contenido.



Junto a Alejandro Awada, actuán Ingrid Pelicori, Gustavo Rey, Marcos Woinsky, Anahí Gadda, Junior Pisanu, Toto Salinas y Lucas Matey, dirigidos por Daniel Marcove.