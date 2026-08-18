Cuánto hay que ganar por mes para ser clase media en la Ciudad de Buenos Aires

La histórica clase media porteña tiene un nuevo número de referencia. Según el último informe de "Líneas de pobreza y Canastas de consumo" del IDECBA, los ingresos necesarios para mantenerse en este estrato social volvieron a subir en abril, fijando una brecha cada vez más alta para las familias del distrito.

El nuevo piso de la clase media porteña

Para una familia tipo en la Ciudad de Buenos Aires —pareja de 35 años, ambos con empleo, propietarios de su vivienda y con dos hijos varones de 9 y 6 años— el ingreso mínimo para ser considerado de clase media se estableció en $2.384.515 mensuales.

Este cálculo surge de la Canasta Total (CT), que en abril alcanzó los $1.907.612. Para el organismo estadístico, un hogar solo pertenece al sector medio cuando sus ingresos superan ese valor en un 25%.

¿Dónde estás parado?

El reporte permite identificar los distintos niveles de la pirámide social porteña según el bolsillo:

Clase Media: Ingresos entre $2.384.515 y $7.630.448 .

Sector Acomodado: Hogares que perciben más de $7.630.448 por mes.

Sector Medio Frágil: Familias que superan la Canasta Total ($1,9 millones) pero no llegan al piso de los $2,3 millones para ser clase media plena.

La inflación en CABA bajo la lupa

La actualización de estos valores se da tras conocerse que la inflación en la Ciudad fue del 2,5% en abril, mostrando una desaceleración respecto al 3% de marzo.

Sin embargo, el panorama acumulado sigue presionando el poder adquisitivo: en lo que va de 2026, el costo de vida en el distrito subió un 11,6%, mientras que la variación interanual trepó al 32,4%. Estas cifras explican por qué, a pesar de la baja en el índice mensual, el umbral para sostener el estándar de vida porteño no deja de subir.