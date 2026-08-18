Marcela Pagano denunció a Karina Milei por contratar a su mejor amiga con fondos del Estado

La diputada nacional Marcela Pagano formalizó este lunes una denuncia penal contra la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por la contratación de su mejor amiga, Andrea Valeria Juárez. La presentación judicial sostiene que Juárez percibe un salario del Estado pero desempeña tareas de asistente personal para la funcionaria, lo que configuraría el delito de malversación de caudales públicos y fraude a la administración nacional.

La legisladora, ahora alejada del oficialismo, fundamentó su acusación en la falta de contraprestación laboral efectiva por parte de la contratada. Según los registros de ingresos aportados a la justicia, Juárez solo habría ingresado a la Casa Rosada en dos ocasiones durante todo el año 2025, a pesar de figurar en la plantilla de la Secretaría General. Este dato es el eje central de la denuncia por corrupción que ahora deberá investigar la justicia federal.

Hoy denuncié penalmente a @KarinaMileiOk para que explique ante la justicia por qué le paga con un contrato del Estado a su asistente personal y mejor amiga Andrea Juárez. A diferencia del resto de los empleados de la Secretaría, Juárez apenas ingresó en un año dos veces a la… — Marcela Pagano (@Marcelampagano) May 11, 2026

Dura embestida en redes

Respecto al rol de la empleada y la naturaleza de su vínculo con la hermana del Presidente, Pagano fue taxativa al citar evidencia de declaraciones previas. “La propia contratada Juarez reconoció públicamente que asistía a Karina en “cosas personales” en un reportaje. Esto es un delito porque le paga con la “nuestra” y debe tener un rol asignado que explique su contratación para servicio al Estado”, afirmó la diputada.

El cuestionamiento de la integrante del bloque Coherencia también apunta a la supuesta doble vara ética del Poder Ejecutivo. La denuncia remarca que Juárez, además de ser empleada pública, se desempeña como apoderada de La Libertad Avanza, lo que profundizaría el conflicto de intereses y la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos por parte del entorno presidencial.

El vínculo de Karina Milei con Juárez

En su presentación ante los tribunales, la diputada fue contundente sobre la existencia de privilegios dentro de la estructura de gobierno. “Si cada empleado público tiene que cumplir un horario y fichar día a día, por qué razón hay privilegios para “las amigas” del poder? Qué cosas personales” de Karina estamos pagando los contribuyentes? Además Juárez es apoderada de LLA. El poder no es un privilegio. Es una responsabilidad”, sentenció.

La causa judicial abre un escenario de fuerte confrontación política y pone bajo la lupa el cumplimiento de los deberes de funcionario público en la Secretaría General de la Presidencia. Se espera que en las próximas horas se realice el sorteo correspondiente para asignar el juzgado que llevará adelante la investigación sobre las contrataciones en la Casa Rosada.