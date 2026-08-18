Fuerte crecimiento de la exportación de carne bovina en el primer trimestre

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que la exportación de carne bovina creció 53,95 % en valor en el primer trimestre del 2026, por un total de US$ 1.028 millones, y 17,08 % en volumen, con 199.658 toneladas equivalentes res con hueso.

Los datos correspondes a información elaborada por la Coordinación de Análisis Pecuario de la Dirección Nacional de Producción Ganadera, en base a datos de SENASA e INDEC.

Por otro lado, el precio de la tonelada equivalente res con hueso creció 31,48 % en el período alcanzando a US$ 5.149.

Principales destinos

Cabe destacar que crecieron los envíos a Estados Unidos, superando las 20 mil toneladas, producto de los acuerdos de cooperación que nuestro país firmó en febrero pasado. El resto de los destinos fueron China, Israel, la Unión Europea y Chile.