Intendente PRO pide aliarse con La Libertad Avanza en la Provincia: “Si no, gana el PJ”

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, se pronució a favor de que el PRO y La Libertad Avanza confluyan el año que viene en la provincia de Buenos Aires, a los fines de derrotar al peronismo. También embistió contra el gobernador Axel Kicillof y evitó cuestionar al Poder Ejecutivo nacional comandado por Javier Milei.

“La provincia de Buenos Aires debe tener una mirada distinta, casi especial, porque la provincia es muy difícil de ganar si no se genera un bloque de trabajo en conjunto. Y ahí ciertos egos, ciertas mezquindades, hasta diría que ciertas banderas, deberían alinearse para poder tener una plataforma que permita ganarle al peronismo, al kirchnerismo”, enfatizó en declaraciones a Perfil.

En este sentido, evaluó que ello “podría ser mediante una unificación de un espacio o también podría ser en una discusión mediante unas PASO. Pero creo que no hay otra forma porque la historia reciente marca que cuando la oposición se divide es imposible ganarle al peronismo en la provincia”.

En cuanto a compatibilizar esta idea con lo que sucede en el resto del país, Martínez manifestó que “lo razonable sería que la política ordene esas cuestiones y que tengamos la grandeza necesaria para poder llegar a lo que los vecinos nos piden”.

“Los bonaerenses nos piden unidad. Yo creo que los argentinos también, a este espacio de centroderecha, le piden unidad. Los egoísmos van a destruir la unidad, la falta de respeto va a destruir la unidad”, alertó el alcalde pergaminense.

El rol del macrismo

“El PRO creo que en el fondo marca señales que tiene que marcarlas, pero también entiendo que fue un partido frentista, porque así lo fue tanto en 2015 como en 2019, y el PRO va a trabajar para que las cosas sucedan positivamente. El tango se baila de a dos también, se dice. Se necesita también que los otros partidos entiendan cuál es la posición y que la idea es trabajar en beneficio de los argentinos”, puntualizó.

Críticas a Axel Kicillof

En este tema, el intendente fue categórico: “Yo soy muy crítico de la gestión del gobernador. He tratado y he charlado con él en varias oportunidades, pero soy crítico de su gestión porque yo creo que las obligaciones fundamentales que tiene la provincia para con sus habitantes, esas obligaciones que tiene reservadas constitucionalmente, que son principalmente la seguridad, la salud y la educación, en esas cosas falla”.

“Y no solamente falla, no intenta generar algún cambio para ver si la situación mejora. Es como que estamos navegando ahí y la gente la está pasando mal”, sentenció.

