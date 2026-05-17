“Drácula II Resurrección”: Cibrián vuelve con el mito más grande del musical argentino

Treinta años después de haber marcado un hito en la historia del teatro nacional con el estreno de Drácula, el Musical, su creador, Pepe Cibrián Campoy, regresa al universo que lo consagró. El estreno está previsto para el viernes 12 de junio en la Gran Carpa del Circo Rodas en el Hipódromo de San Isidro.

Bajo la producción de Cibrián-Rodas, se presenta Drácula II Resurrección, una obra inédita que no busca repetir el pasado, sino explorar las cicatrices del tiempo, el deseo y la redención.

El reencuentro de un amor que desafía a la muerte

La trama se sitúa tres décadas después de los oscuros acontecimientos de Whitby. Mina Murray, tras la muerte de Jonathan Harker, se enfrenta a un pasado que nunca terminó de morir. Lo que despierta en las entrañas de Inglaterra no es solo el monstruo sediento de sangre, sino el hombre condenado que busca, a través de los siglos, una última oportunidad de amar.

Protagonizada por Diego Conde Duarte (Wolf) y Antonela Cirillo (Mina), esta puesta propone una mirada madura y profunda sobre el mito, donde la inmortalidad se debate entre ser una maldición o la única forma de amar para siempre.

La palabra del creador

Sobre este reencuentro creativo, Cibrián expresa que “hay historias que no se abandonan, se guardan en la sangre. Volver no es repetir; es mirar aquello que fue con los ojos de quien ha vivido, amado y perdido más. Esta resurrección no habla solo de vampiros, habla de lo que persiste y de aquello que sigue buscando redención en el amor”.

Una espectacular puesta

El show se desarrollará dentro de una carpa traída del exterior exclusivamente para este show. Dentro de esta carpa, con capacidad para 1300 personas, se construirá un teatro y el espectáculo será inmersivo, los espectadores ingresarán al universo de Drácula apenas crucen la entrada principal.

---) 28 artistas en escena

---) 240 trajes de época diseñados por Vanesa Mascolo.

Con música original de Pablo Flores Torres y arreglos de Yair Hilal, el estreno será viernes 12 de junio en la Gran Carpa Circo Rodas situada en el Hipódromo de San Isidro (Avenida Santa Fe y Avenida de la Unidad Nacional).

Las funciones serán jueves y viernes a las 20; sábados a las 18:30 y 22 y domingos a las 19 horas, con entradas a la venta vía Linkearte.

El fenómeno Drácula

Desde su estreno en 1991, Drácula, el Musical se convirtió en el fenómeno teatral más importante de Argentina. Con más de 4 millones de espectadores y temporadas icónicas en el Luna Park, la obra de Cibrián-Mahler sentó las bases del género en el país. Drácula II, Resurrección llega para expandir ese legado con una propuesta fresca y contemporánea.