¿Mediodía con Mauro?: Cúneo Libarona y Coppola, nuevamente juntos

Emporio Ediciones presenta De cuello blanco, una novela de Florencia Ghio inspirada en uno de los escándalos judiciales y mediáticos más impactantes de la Argentina: el caso Guillermo Coppola.

“Esta novela recrea la trama detrás de una causa armada para incriminar al mánager más famoso del país. Ambición política, manipulación del poder y una justicia dispuesta a cruzar todos los límites se combinan en una historia donde nada es lo que parece”, resumen desde la editorial.

Y la reseña va más allá: “Con la complicidad de policías corruptos y funcionarios seducidos por promesas de ascenso, un juez diseña una ‘megacausa’ destinada a fabricar culpables y a convertir a Coppola en el supuesto líder de una red de narcotráfico. Jóvenes utilizadas, pruebas plantadas y un circo mediático que transforma el horror en espectáculo dejan al descubierto el costado más oscuro del sistema judicial”.

“Narrada desde dos voces —la del secretario encargado de sostener el juicio, un hombre al borde del colapso personal, y la del propio juez—, la novela expone el costo humano del poder sin límites. Con personajes ficticios y hechos reconocibles, plantea una pregunta inquietante: ¿qué sucede cuando la justicia se convierte en un show y nadie queda a salvo?”, sentencia.

La presentación

De cuello blanco será presentado este martes 12, a las 18.30 horas en el Museo del Libro y de la Lengua (Avenida General Las Heras 2555).

Acompañan a la autora el abogado penalista y exministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona y el empresario Guillermo Coppola. Luego se leerán algunos fragmentos del libro y se firmarán ejemplares.

La autora

Florencia Ghio nació en Buenos Aires, pero vivió durante su infancia y adolescencia en la provincia de Rio Negro.

Se recibió de abogada en 2001 y realizó una maestría en derecho penal y un posgrado en violencia familiar. Trabaja desde hace 28 años en la justicia nacional, siempre en el fuero penal, desempeñándose actualmente como Secretaria de un Tribunal Oral en lo Criminal Federal.

Ejerció la docencia en numerosas universidades en cátedras de Derecho Penal, Criminología y Filosofía del Derecho y actualmente da clases en la UBA, en la asignatura “Delitos contra la integridad sexual”.

Ha publicado artículos de doctrina jurídica y tiene una extensa formación en literatura.

Es autora de las novelas El Ciudadano (2016) y Aguas turbias (2024), y del libro de cuentos Amor Ciego y otros cuentos (2017). Sus obras recibieron elogiosas críticas por parte de lectores, medios periodísticos gráficos y radiales, además de blogs especializados en literatura.

