Mecheras detenidas en La Plata: robaron “chucherías” de un polirrubro y quedaron grabadas

Dos mujeres fueron aprehendidas en las últimas horas en La Plata, acusadas de llevarse sin pagar distintos elementos de un comercio ubicado en Villa Elvira. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Octava junto a personal de la Escuadrón Motorizado.

El hecho ocurrió en un local polirrubro denominado “Nanamu World”, situado en la intersección de 7 y 76. Según denunció el propietario del comercio, las sospechosas ingresaron al negocio y, aprovechando un momento de distracción, tomaron distintos productos para luego retirarse rápidamente del lugar.

Tras recibir la denuncia, personal policial inició un rastrillaje por las inmediaciones con las características aportadas por la víctima. Minutos más tarde, en la zona de 6 y 64, los uniformados lograron interceptar a las dos mujeres señaladas como autoras del ilícito.

Durante el procedimiento se recuperaron dos carteras, una vincha y un vaso, elementos que habían sido denunciados como sustraídos del comercio.

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Tres personas entraron a un polirrubro en Villa Elvira, escondieron mercadería en bolsas y entre sus ropas y escaparon, pero las cámaras de seguridad los delataron.



📌 El robo… pic.twitter.com/fi0Pj0hbgJ — ANDigital (@ANDigitalOK) May 12, 2026

Las aprehendidas fueron identificadas como una mujer de 27 años y otra de 41, ambas domiciliadas en la ciudad de La Plata. Fuentes policiales indicaron que quedaron a disposición de la UFI N.º 3 del Departamento Judicial La Plata, que avaló el procedimiento y dispuso actuaciones por “hurto en grado de tentativa”.

La causa continúa en investigación y las imputadas serán trasladadas a sede judicial para prestar declaración.