El Pelado Cordera planta bandera en La Plata: 20 de junio en el Teatro Ópera

Luego de un 2025 que quedó marcado como uno de los más importantes de su carrera reciente, Gustavo Cordera se prepara para reencontrarse con su público en La Plata. La cita es el sábado 20 de junio, en el Teatro Ópera y las entradas ya están a la venta por sistema Livepass y en la boletería de la sala, calle 58 entre 10 y 11 (comprando con tarjetas de Banco Provincia, cuatro cuotas sin interés).

El anuncio de esta fecha llega tras un exitoso 2025 donde el ‘Pelado’ reafirmó su vigencia. Con una gira que recorrió el país y tuvo su punto máximo en un Estadio Obras agotado, Cordera demostró que su conexión con la gente sigue intacta.

Acompañado por su sólida banda, el artista transformó cada presentación en una celebración de su historia, fusionando la profundidad de sus nuevas composiciones con los clásicos que forman parte del ADN del rock argentino.

Presentaciones en España

Tras sus presentaciones en Buenos Aires y diferentes puntos del país, el viaje de la Caravana Mágica cruzará el Atlántico para llevar su energía a Europa. Cordera confirmó una serie de presentaciones en España durante el mes de junio, donde se reencontrará con el público ibérico en salas emblemáticas.

Octavo disco en camino

La etapa que se abre este año no solo sirve para celebrar el camino recorrido, sino para vislumbrar lo que viene. Gustavo Cordera ya se encuentra trabajando en el lanzamiento de su octavo álbum de estudio como solista.

Este nuevo material se sumará a una discografía que ha explorado diversos matices del rock, la cumbia y el candombe, compuesta hasta la fecha por: Suelto (2009), La Caravana Mágica Vol. 1 (2010), La Caravana Mágica Vol. 2 (2012), Cordera Vivo (2014), Tecnoanimal (2016), Entre las Cuerdas (2018), y el reciente De la Cabeza al Corazón (2024).

Con este nuevo proyecto en el horizonte, Cordera demuestra que su capacidad creativa sigue en su punto más alto, manteniendo su lugar como un referente fundamental de la música popular latinoamericana.