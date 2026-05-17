Milei ya está en el podio negativo del ranking de imagen presidencial de América Latina

CB Global Data informó que los tres presidentes mejor valorados en el ranking de mayo por sus ciudadanos son: Claudia Sheinbaum de México, quien encabeza la medición de este mes con el 67,8% de aprobación; en segundo lugar se ubica Nayib Bukele de El Salvador con 67,5 %; y completa el podio Luis Abinader de República Dominicana con 60,2 % de imagen positiva.

En el otro extremo del ranking, los presidentes con peor imagen pública en sus respectivos países son: José María Balcázar de Perú, quien se posiciona en el último lugar con 20,5 % de imagen positiva; seguida por Delcy Rodríguez de Venezuela con 24,1 %; y completa el podio negativo Javier Milei de Argentina con 34,8 % de aprobación entre sus ciudadanos.

En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto al mes anterior, el presidente que registra el mayor crecimiento es Daniel Noboa de Ecuador, con una suba de +3,7 puntos porcentuales.

En contraste, Delcy Rodríguez de Venezuela presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de -3,4 puntos porcentuales respecto a la medición del mes pasado.