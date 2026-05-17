Procesaron a la ex fiscal Viviana Fein por encubrimiento agravado en la muerte de Nisman

En una resolución de alto impacto para la justicia argentina, el juez federal Julián Ercolini dictó hoy el procesamiento de Viviana Fein, la ex fiscal que tuvo a su cargo los primeros pasos de la investigación por la muerte de Alberto Nisman. La medida la señala como responsable del delito de encubrimiento agravado, al entender que su desempeño en el departamento de las torres Le Parc de Puerto Madero facilitó la pérdida de pruebas fundamentales.

Las irregularidades en la escena del crimen

La resolución del juez Ercolini sostiene que Viviana Fein incumplió sus deberes de funcionaria pública al no garantizar la preservación de la escena del crimen. El magistrado se basó en el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, quien detalló que durante las primeras horas del hallazgo del cuerpo ingresaron al lugar 88 personas sin el control adecuado, lo que derivó en la contaminación de rastros biológicos y tecnológicos.

Para la Justicia, la falta de profesionalismo en el operativo inicial no fue un error menor, sino una acción que permitió el borrado de evidencias clave. Se cuestiona específicamente que se permitiera pisar áreas críticas y manipular el arma y otros objetos sin los protocolos de criminalística necesarios, lo que impidió una reconstrucción fidedigna de los hechos desde el primer momento.

El desvío deliberado hacia la hipótesis del suicidio

Otro de los puntos más contundentes del procesamiento es la acusación de haber direccionado la investigación. Según el fallo, Viviana Fein trabajó para consolidar la teoría del suicidio, omitiendo o descartando pruebas que sugerían la intervención de terceras personas. Esta postura fue sostenida por la ex fiscal incluso frente a los indicios que más tarde permitieron a la justicia federal determinar que se trató de un homicidio vinculado al rol de Nisman como titular de la UFI AMIA.

El juez Ercolini remarcó que el accionar de la ex fiscal permitió ganar tiempo y construir una narrativa que obstaculizó el avance de la verdad. A pesar de que Fein negó los cargos en su declaración indagatoria de febrero pasado y pidió su sobreseimiento, el tribunal consideró que las pruebas recolectadas son suficientes para procesarla por haber entorpecido el esclarecimiento del asesinato.

Consecuencias judiciales y futuro de la causa

El procesamiento de la ex fiscal marca un hito en la causa paralela que investiga la cadena de responsabilidades en el encubrimiento de la muerte de Alberto Nisman. Aunque la defensa de la ex funcionaria podrá apelar la medida ante la Cámara Federal, la resolución de hoy la deja a un paso del juicio oral por un delito que prevé penas graves debido a su rol como magistrada al momento de los hechos.

Mientras tanto, la investigación principal sobre los autores materiales del crimen continúa bajo secreto de sumario en algunos de sus tramos. La decisión del juez Ercolini reactiva la búsqueda de quienes, desde el poder político y judicial de 2015, habrían coordinado esfuerzos para garantizar la impunidad de los responsables de la muerte del fiscal.