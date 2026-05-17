“Tiene una emocionalidad importante”: La particular frase de Bullrich para referirse a Milei

El clima de hermetismo en la Casa Rosada se tensó tras las declaraciones de la senadora nacional Patricia Bullrich. Al ser consultada sobre la reunión de ministros de la semana pasada, donde los gritos del mandatario se habrían escuchado en los pasillos, la legisladora no negó el episodio, pero le puso un sello particular: definió la reacción de Javier Milei como producto de una "emocionalidad importante".

Escándalo por las propiedades de Manuel Adorni

El detonante de la furia presidencial fue el planteo que la propia Bullrich realizó sobre la situación de Manuel Adorni. El Jefe de Gabinete se encuentra bajo la lupa por viajes al exterior y la adquisición de bienes que no coincidirían con su declaración jurada. "La presentación de bienes tiene que ser inmediata", había advertido la senadora, marcando una distancia ética con el colaborador más estrecho del Presidente.

Este ultimátum de la referente de La Libertad Avanza desató la ira de Milei, quien interpreta cualquier cuestionamiento a su equipo como una traición personal. La frase de Bullrich sobre la emocionalidad del jefe de Estado busca, en teoría, minimizar la violencia del cruce, aunque en la práctica confirma que la discusión existió y fue de una intensidad inusual.

La tajante respuesta de Javier Milei

Lejos de pedir explicaciones a su Jefe de Gabinete, el Presidente cerró filas de manera absoluta. Durante el encuentro, Milei habría dejado en claro que no piensa ceder ante las presiones internas ni ante el escándalo judicial. "Prefiero perder las elecciones a echar a alguien que no lo merece", fue la sentencia con la que el mandatario respaldó a Adorni, calificándolo como un hombre honesto.

Para la senadora nacional, el hecho de que el Presidente actúe bajo una emocionalidad importante justifica que el tono de voz se haya elevado, aunque evitó calificarlo formalmente como un "grito". Sin embargo, el malestar persiste: mientras Milei asegura que no "tirará a nadie por la ventana", un sector del oficialismo teme que el costo político de proteger a Adorni sea demasiado alto.

Un Gobierno bajo presión interna

La declaración de Bullrich en la Bolsa de Cereales deja en evidencia que la relación entre la senadora y el Ejecutivo atraviesa su momento más delicado desde el cambio de roles. La exigencia de transparencia choca de frente con la lealtad personalista que exige el mandatario.

El futuro de Manuel Adorni y la estabilidad del Gabinete dependen ahora de cómo se resuelvan las inconsistencias patrimoniales denunciadas. Mientras tanto, el concepto de la emocionalidad presidencial se instala como la nueva forma de describir una gestión que, entre gritos y respaldos totales, enfrenta su crisis de confianza más severa.