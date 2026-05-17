Kicillof en la marcha universitaria: “Milei está empecinado en destruir el futuro”

En el marco de la cuarta marcha federal universitaria, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se hizo presente este martes en la Ciudad de Buenos Aires para respaldar el reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario. El mandatario bonaerense se sumó a la multitudinaria columna que marchó hacia Plaza de Mayo, desde donde lanzó duras críticas a la gestión de Javier Milei y a las políticas de ajuste que afectan al sector educativo y científico.

La educación pública como bandera del pueblo

Durante la movilización, Axel Kicillof fue categórico al señalar que el conflicto trasciende a la comunidad académica. El gobernador afirmó que el Presidente debe comprender que la defensa de la universidad pública no es solo una reivindicación de estudiantes y docentes, sino una lucha de todo el pueblo argentino. Para el mandatario, el sistema de educación superior gratuito es la herramienta más eficaz de movilidad social ascendente que posee el país para reducir la desigualdad.

#MarchaFederalUniversitaria 🎓 Kicillof en Plaza de Mayo: “Milei está empecinado en destruir el futuro”



El gobernador bonaerense participó de la movilización federal y volvió a cruzar con dureza al Presidente por el ajuste sobre universidades y ciencia.



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Kicillof denunció que el actual Gobierno nacional está llevando adelante un plan deliberado para desmantelar el sistema científico y universitario. En ese sentido, advirtió que muchos profesores e investigadores se han visto obligados a abandonar sus cargos debido a la caída de los salarios, una situación que calificó como el resultado de una gestión que busca destruir las oportunidades de los jóvenes.

Apoyo institucional y territorial

El gobernador no estuvo solo en la jornada de protesta. La delegación de la provincia de Buenos Aires contó con la presencia de gran parte del gabinete provincial, legisladores y numerosos intendentes bonaerenses, quienes visibilizaron el impacto del recorte presupuestario en las universidades del conurbano y el interior. La presencia masiva buscó reforzar el mensaje de que la educación pública es un límite innegociable para la gestión bonaerense.

Finalmente, el mandatario reafirmó su compromiso con el sector universitario y científico tecnológico, asegurando que acompañar la marcha federal es una forma de defender el derecho de los "pibes y pibas" a soñar con un futuro mejor. Con un fuerte tono político, Kicillof concluyó que el ataque a la educación libre y gratuita representa un retroceso estratégico para la soberanía y el desarrollo de la Argentina.