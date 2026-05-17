Multitudinaria marcha universitaria: una marea humana colmó Plaza de Mayo contra el ajuste

Este martes, la Argentina vivió una nueva jornada de movilización masiva con la realización de la cuarta Marcha Federal Universitaria. Con epicentro en una Plaza de Mayo colmada de punta a punta y réplicas simultáneas en las principales ciudades del país, la comunidad académica y diversos sectores sociales se unieron en un reclamo unánime: la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario para frenar la crisis presupuestaria que atraviesa el sistema nacional.

Un reclamo masivo frente a la Casa Rosada

La convocatoria, que superó las expectativas en términos de convocatoria, demostró la capacidad de movilización del sector educativo frente a las políticas del gobierno de Javier Milei. Durante el acto central, las federaciones universitarias leyeron un duro documento donde denunciaron que la situación del sistema es crítica. El texto apuntó directamente contra el Ejecutivo nacional por incumplir la normativa vigente que asegura el piso de recursos necesarios para el funcionamiento de las facultades.

Desde el escenario, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, reforzó el carácter transformador de la enseñanza estatal. "La educación pública iguala y transforma", destacó el funcionario ante una multitud que no dejó de entonar cánticos contra la gestión oficialista y la figura del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya situación judicial también resonó en las consignas de los manifestantes.

#UniversidadPúblicaSiempre 🎓 Una marea humana copó Plaza de Mayo contra el ajuste universitario



La Marcha Federal Universitaria volvió a mostrar una movilización masiva en defensa de la educación pública y contra el recorte impulsado por Javier Milei.



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El arco político y sindical unido por la Universidad

Uno de los rasgos distintivos de esta marcha multitudinaria fue la amplitud de los sectores representados. Las columnas de estudiantes y docentes confluyeron con delegaciones del peronismo, la UCR, la izquierda, sindicatos docentes y la CGT, conformando un bloque compacto en defensa de la formación pública de excelencia. Esta unidad de acción puso de manifiesto que el reclamo universitario se ha convertido en un eje aglutinador de la oposición política y social.

El documento leído en el cierre de la jornada subrayó que el desfinanciamiento actual implica un quiebre de las reglas democráticas y constitucionales. La marea humana que cubrió la zona del microcentro porteño dejó un mensaje claro: la universidad gratuita es un límite social que la ciudadanía no está dispuesta a ceder.

Impacto federal y mensaje al Ejecutivo

Mientras en Buenos Aires el tránsito se veía desbordado por la cantidad de asistentes, escenas similares se vivieron en centros urbanos como Córdoba, Rosario y Mendoza, consolidando el carácter federal de la protesta. La masividad de la movilización busca presionar al Gobierno Nacional para que destrabe las partidas presupuestarias y garantice el normal desenvolvimiento del calendario académico.

Con esta demostración de fuerza en las calles, la comunidad universitaria nacional reafirmó su rol como un actor central de la vida pública argentina. Ahora, la mirada está puesta en la respuesta que emanará de la Casa Rosada ante un conflicto que, lejos de aplacarse, parece ganar volumen con cada nueva convocatoria federal.