Empresarios industriales salen a respaldar al INTI en medio del ajuste

Este miércoles, a las 13 horas, en el Parque Tecnológico Miguelete, más de un centenar de empresarios industriales participarán del encuentro “Argentina productiva, con el INTI de pie”, una convocatoria impulsada por profesionales y mandos medios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en medio de recortes que impactan sobre funciones estratégicas del organismo.

🇦🇷 Argentina productiva, con el #INTI de pie 🇦🇷



✅ Referentes empresarios disertarán sobre:

+Exportación

+Productividad

+Articulación público-privada



👉🏼 Organizan y convocan: mandos medios del INTI y sector empresario.

Para inscribirse 👇 https://t.co/WZB5horfFS pic.twitter.com/0s3juOD7CO — trabajadorxsdeINTI (@trabaj_INTI) May 7, 2026

La actividad reunirá en la sede central del INTI, en San Martín, Buenos Aires, a directivos, dueños de empresas y referentes del sector productivo que decidieron expresar públicamente su respaldo a una Institución que durante décadas acompañó procesos de innovación, calidad, exportación, metrología y desarrollo tecnológico en la industria argentina.

La convocatoria se produce luego de anuncios oficiales que encendieron alarmas en el sector: eliminación de mil servicios técnicos, cierre del Servicio Argentino de Calibración, cambios en áreas vinculadas a metrología y el anuncio de 700 despidos.

Pero el encuentro buscará ir más allá del respaldo institucional. Empresarios de distintos sectores debatirán sobre competitividad, productividad, exportaciones y articulación entre el sector público y privado, en un contexto de fuerte contracción industrial.

Entre quienes participarán se destacan Aldo Lo Russo (Baigorria), Patricia Malnatti (Jomsalva), Elvira Zini (Laboratorios Richmond), Marco Meloni (ENAC), Luciano Galfione (Textil Galfione), Fernanda Mettini (El Balancero), Rubén Zárate (Agencia Comodoro Conocimiento), Germán Cairo (Beneficial Germs) y Juan Cruz López Hamdam (Cultura Cárnica).

También acompañarán dirigentes de entidades empresarias como la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), Industriales PyMEs Argentinos (IPA) y Movimiento Productivo 25 de mayo (MP25M).



