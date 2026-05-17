Cayó banda dedicada al robo automotor en el Conurbano sur: secuestran armas y herramientas

Una organización delictiva presuntamente dedicada al robo automotor en la zona sur del Conurbano bonaerense fue desarticulada tras una serie de allanamientos realizados en la localidad de Banfield, donde la Policía concretó la detención de dos sospechosos, la aprehensión de otras seis personas y el secuestro de armas de fuego, municiones y herramientas utilizadas para cometer ilícitos.

La investigación estuvo a cargo del Departamento Casos Especiales, bajo la intervención de la UFIyJ Nº 19 de Lomas de Zamora y del Juzgado de Garantías Nº 3.

La causa se inició el 1 de marzo de este año, cuando un chofer que trabajaba para una aplicación de viajes denunció que varios delincuentes armados le robaron su vehículo, un Ford Fiesta, en la intersección de las calles Gowland y Lynch. El automóvil fue hallado posteriormente abandonado en Temperley.

#Inseguridad 🚔 Cayó banda que robaba autos en el Conurbano sur: secuestraron armas y herramientas



La organización operaba en Banfield y alrededores. Todo comenzó tras el robo a un chofer de una app de viajes.



📌 Hubo allanamientos en Banfield

📌 Detuvieron a dos sospechosos y… pic.twitter.com/Yyf770tfpz — ANDigital (@ANDigitalOK) May 13, 2026

A partir de ese episodio, el Ministerio Público Fiscal encomendó la pesquisa al Departamento Casos Especiales, cuyos investigadores lograron establecer que los autores integrarían una banda dedicada al robo de automóviles en distintos puntos de Lomas de Zamora y alrededores.

Las tareas de inteligencia permitieron identificar a los presuntos líderes de la organización, determinar los roles de cada integrante y ubicar domicilios donde ocultaban armamento utilizado en los hechos investigados. Con esos elementos, la Justicia otorgó órdenes de detención y allanamientos sobre viviendas de Banfield.

Durante los procedimientos fueron detenidos Franco Jeremías Romagnoli, de 24 años, y Lukas Emanuel Cristaldo, de 34. Además, quedaron aprehendidos Darío Hernán Romagnoli, Paola Lorena Giménez, Erick Agustín Haedo, María Fernanda Palma, Ramón Antonio Coman y Ubalda Guillermina Cristaldo.

En los operativos se secuestraron cinco armas de fuego —entre ellas una pistola Bersa calibre 9 milímetros sin numeración visible y un revólver calibre 38 con pedido de secuestro activo desde febrero de 2023— además de municiones de distintos calibres, cargadores, teléfonos celulares, un chaleco camuflado y herramientas de corte como palancas y corta candados.

Los investigadores consideran que parte del armamento habría sido utilizado en distintos robos automotores perpetrados en la región. La causa continúa avanzando para determinar la posible vinculación de los imputados con otros hechos similares ocurridos en el sur del conurbano.