En su 60° aniversario, CILSA ilumina monumentos históricos de CABA

En el mes de mayo, la organización no gubernamental CILSA cumple 60 años de vida trabajando por la inclusión plena de las personas con discapacidad en todo el país y lo celebra iluminando monumentos, edificios y esculturas históricas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

60 años de trabajo, presencia y oportunidades que cambian vidas en todo el país. Gracias a quienes hacen de CILSA una comunidad cada día.



❤️Mirá el spot y descubrí todo lo que construimos juntos. https://t.co/VlwZwyLbRK #ComunidadCILSA #60Años #Inclusión pic.twitter.com/4gSHNu6ys2 — CILSA ONG (@CILSAong) May 4, 2026

Esto acontecerá en la noche del miércoles 13 de mayo, a partir de las 20 horas, en sitios emblemáticos de la urbe porteña, como el Obelisco, Puente de la Mujer, la Floralis Genérica, el Congreso Nacional, la Torre Monumental, el Palacio Lezama y el Monumento de los Españoles.

A partir del horario señalado, cada uno de estos íconos será iluminado con cyan, el color representativo de CILSA. Dicha acción es posible gracias a la colaboración de Espacios Públicos.

Reconocimiento en el Senado

Asimismo, en el marco del 60° aniversario de su fundación, la ONG, que está presidida por Silvia Carranza, recibió el Diploma de Honor del Honorable Senado de la Nación, “en reconocimiento por su destacada trayectoria, compromiso con la inclusión y trabajo solidario”.

La ceremonia, que fue organizada por la senadora nacional Florencia López, tuvo lugar en la mañana del martes 12 de mayo en el Salón Azul del Palacio Legislativo.

También, el viernes 22 de mayo a las 17 horas, en Perú 160 Salón Dorado, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires le brindará un reconocimiento a la ONG, el cual fue impulsado por el diputado Leandro Santoro.

Hitos en seis décadas

-Entregaron más de 70 mil sillas de ruedas y elementos ortopédicos de forma gratuita a personas con discapacidad y escasos recursos de todo el país.

-Brindó más de 118.000 charlas y talleres sobre discapacidad en escuelas, organizaciones y empresas.

-Acompañó a más de 1.400 deportistas, que obtuvieron más de 170 títulos nacionales e internacionales.

-Entregó más de 19.000 becas de educación superior, cursos de formación laboral y capacitación en nuevas tecnologías a personas con discapacidad.

-Tuvo el acompañamiento de 2400 voluntarios particulares y corporativos, quienes colaboraron en diversas actividades solidarias.

Celebraciones en Santa Fe

Como parte de los festejos, se realizará una actividad el próximo jueves 14 de mayo, de 9 a 11 horas en el emblemático Puente Colgante “Ingeniero Marcial Candioti” que cruza la laguna Setúbal. El ingreso será por el lado Este.

Durante el encuentro, se desarrollarán jornadas de recreación, deporte y concientización dirigidas a la comunidad, junto con una entrega gratuita de elementos ortopédicos, con el objetivo de visibilizar las acciones que la organización promueve diariamente en favor de los derechos y la inclusión.

CILSA

Es una Organización No Gubernamental (ONG) de bien público con 60 años de vida. Fue fundada el 14 de mayo de 1966, en la provincia de Santa Fe, República Argentina.

Su misión es promover la inclusión plena de personas provenientes de sectores marginados de la sociedad como niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social y personas con discapacidad. La meta de CILSA es vencer las barreras ideológicas para lograr una sociedad que no discrimine ni margine, brindando a todos los individuos igualdad de oportunidades para su desarrollo.

Para quienes quieren colaborar con las acciones o hacerse socios de CILSA, pueden hacerlo a través del Centro de Atención Nacional de la ONG: 0810 777 9999, enviando un mensaje por WhatsApp: 011 6588 0012 o ingresando a la página web www.cilsa.org.