ATE confirma paro en aeropuertos de todo el país

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió una Jornada Nacional de Lucha para este viernes con protestas en aeropuertos de todo el país en rechazo al intento de despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En caso de no tener respuestas favorables, se avanzará en un nuevo paro para la semana siguiente que podría provocar la suspensión de vuelos en todo el país.

“No han existido respuestas concretas a las demandas que tenemos los trabajadores. Estamos frente a un Gobierno que se reitera en el incumplimiento de los acuerdos. Además, las conciliaciones obligatorias que fueron convocadas por la autoridad laboral resultaron en todos los casos inconducentes para resolver el conflicto”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

Asimismo, puso de relieve que “este viernes vence el mes de preaviso que le dieron a 140 trabajadores que serían despedidos. Además ya hay 25 estaciones meteorológicas que funcionan de manera parcial no realizando controles de noche”.

“Esto afecta la seguridad de todas las operaciones. En la ANAC, el Gobierno continúa sin materializar un aumento que ya estaba acordado e incluso liquidado en todos los recibos de haberes. Si no se garantiza la continuidad laboral de todos los agentes del SMN y no se avanza con los incrementos salariales que fueron pautados, la próxima semana vamos al paro”, agregó el referente estatal.

Las cesantías

Del total de despidos pretendidos por el Gobierno en el SMN, 98 corresponden a trabajadores de estaciones y 42 de la sede central.

En esta línea, Aguiar apuntó que “hay un Gobierno que está empecinado en atacar las consecuencias que genera una medida de fuerza en los aeropuertos pero nunca en tratar de solucionar las causas que generan el conflicto”.

“Hemos definido un plan de acción que comenzará este viernes y la próxima semana podría incrementarse. En esta oportunidad no vamos a aceptar amenazas ni presiones de parte del Gobierno. No permitiremos que se atente contra el derecho constitucional de huelga”, agregó ekl titular de ATE.

Además, el referente indicó que “el Servicio Meteorológico Nacional no es un servicio esencial ni tampoco reviste importancia trascendental. No integra ninguna de las categorías legales”.

“Mientras estén latentes las amenazas de despido y vaciamiento en el Sistema Meteorológico Nacional y no se cumplan los compromisos asumidos en la ANAC y el EANA, las protestas crecerán”, concluyó el secretario general.

Vale mencionar que la protesta del viernes es impulsada desde los sectores aeronáuticos en los que ATE tiene representación: el Servicio Meteorológico Nacional; la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA).

El epicentro de la protesta será en el Aeroparque Jorge Newbery a partir de las 10:30. Allí participarán otros sindicatos aeronáuticos, como la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y trabajadores de Intercargo, entre otros.

La nota enviada por ATE

Fue remitiada por el gremio estatal a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo explicando por qué es ilegal anular las medidas de fuerza en el SMN con la excusa de ser un servicio esencial:

* Atenta contra el derecho a huelga garantizado por el art. 14 bis de la Constitución Nacional.

* El artículo 24 de la Ley de Régimen Laboral N°25.877 (en su versión original y con sus modificaciones) establece un listado taxativo de servicios esenciales y de servicios de importancia trascendental, y el SMN no integra ninguna de esas categorías.

⭕ ATE protesta este viernes en aeropuertos de todo el país y avanza en un nuevo paro para la semana siguiente



🗣 “No han existido respuestas concretas a las demandas que tenemos los trabajadores. Estamos frente a un Gobierno que se reitera en el incumplimiento de los acuerdos y… — Prensa ATE Nacional (@ateprensa) May 13, 2026

* El control del tráfico aéreo no equivale al Servicio Meteorológico Nacional. La gestión del espacio aéreo —que sí podría considerarse un servicio esencial— está a cargo de EANA, no del SMN.

* La finalidad real de las presentaciones del Gobierno es restringir el derecho de huelga hasta su aniquilación.

* Todas las medidas de fuerza de ATE son notificadas en tiempo y forma según lo establecido por el marco normativo.

