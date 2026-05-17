Pizza Vilo: grandes descuentos y shows en vivo en las pizzerías de Vicente López

Este jueves 14 de mayo se realizará una nueva edición de Pizza Vilo, la propuesta gastronómica que invita a los vecinos a recorrer distintas pizzerías de Vicente López con descuentos especiales, promociones y música en vivo.

La jornada será de 20 a 24 horas y contará con la participación de más de una decena de locales de los distintos barrios de Vicente López. Entre ellos estarán: Pizzería Víctor, Cervecería Bucaré (Florida); Forno Rosso, Pizzería Fugacheta (Vicente López); Il Fungo, CowoBongo, Athor Bar (Munro); La Farola de Olivos, La Guitarrita, Sicilia Trattoria, Las Tinajas Pizzas, Hormiga Negra, CaoBar, Íbice (Olivos); Morelia Pizza Restaurant (La Lucila).

Las promociones

En los distintos locales adheridos los interesados podrán acceder a diferentes beneficios exclusivos. Pizzería Víctor, el tradicional local con 70 años de historia, ubicado en la esquina de Avenida Maipú e Hipólito Yrigoyen y famoso por su fugazzeta rellena, tendrá una promoción especial: con la compra de cada pizza grande regalará una cerveza Andes de litro o dos gaseosas.

Además en La Guitarrita de Olivos habrá 50 % de descuento en pizzas tradicionales abonando en efectivo, mientras que en Athor Bar ofrecen una generosa promoción de pizza libre de site sabores diferentes, acompañados con bebida y papas, entre otros.

Amor a la pizza

Con el paso de los años, la pizza se convirtió en uno de los grandes clásicos de la gastronomía argentina y en una de las salidas más elegidas para compartir entre amigos o en familia. Esta ya es la quinta edición de Pizza Vilo.

En el marco gastronómico, el municipio también organiza otros eventos similares como Café Vilo, VL Burger, la Noche del Malbec, Vilo Cervecero, entre otros, con el fin de promover el desarrollo económico del partido y continuar apoyando a los comercios locales.

Para conocer los comercios adheridos y sus promociones, los interesados pueden ingresar al siguiente enlace: https://www.vicentelopez.gov.ar/pizza-vilo.