Arsenal militar en Las Toninas: secuestraron trotyl, granadas y municiones de FAL

Un importante procedimiento policial se llevó adelante este miércoles en la localidad de Las Toninas, Partido de La Costa. En el marco de una investigación por presunto acopio de material explosivo impulsada por la Fiscalía Federal de Dolores, efectivos de diversas fuerzas irrumpieron en un domicilio de las inmediaciones de Circunvalación y calle 15, logrando el secuestro de un arsenal de uso bélico.

El procedimiento contó con habilitación horaria y fue ejecutado por personal de la SubDDI La Costa y la DDI Dolores, con el apoyo estratégico del Grupo GAD, la División Explosivos y Bomberos de la Policía Bonaerense. Ante la complejidad del material hallado, también participaron Defensa Civil y áreas de seguridad y emergencia locales para resguardar el perímetro y garantizar la integridad de los vecinos.

El detalle del material secuestrado

Durante la requisa de la vivienda, las autoridades lograron incautar elementos de alto poder destructivo que no son de acceso civil. Entre el material secuestrado se destacan:

Dos panes de trotyl (TNT), un compuesto químico explosivo de alto poder utilizado frecuentemente en demoliciones militares e industriales.

Tres granadas de mano.

37 cartuchos calibre FAL y dos cargadores para el mismo fusil.

40 cartuchos de escopeta.

El hallazgo del trotyl generó especial atención de los peritos, dado que se trata de un explosivo sólido de gran estabilidad que requiere un detonador para estallar, lo que facilita su manipulación y transporte de manera clandestina en comparación con otros compuestos más inestables.

Detonacion controlada y protocolos de seguridad

Debido al estado de las granadas y siguiendo los protocolos de seguridad vigentes, especialistas de la División Explosivos determinaron que el traslado de los artefactos representaba un riesgo innecesario. Por este motivo, se procedió a realizar una explosión controlada en las cercanías, neutralizando la amenaza de manera exitosa.

El resto de los elementos, incluyendo las municiones de guerra y los panes de TNT, quedaron bajo resguardo judicial para ser peritados minuciosamente.

Investigación en curso

La causa permanece bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Dolores, que avaló el procedimiento y dispuso las actuaciones correspondientes para determinar el origen del material. La justicia busca establecer si este domicilio en Las Toninas funcionaba como un punto de logística para organizaciones criminales o si el armamento secuestrado estaba destinado al mercado ilegal en el Partido de La Costa.