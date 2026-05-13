Noche tanguera en San Telmo: Stella Milano presenta “De Tita a Eladia”

Luego de una extensa trayectoria en el mundo del espectáculo, tanto como cantante como productora, Stella Milano vuelve a presentarse en un escenario porteño con un show de tango único. La cita es el domingo 24 de mayo, a las 18.30 horas, en Taconeando, calle Balcarce 725, con entradas ya a la venta vía Passline.

“De Tita a Eladia” es un espectáculo musical interpretado por Stella Milano que recorre el universo del tango a través de dos mujeres fundamentales de la cultura argentina: Tita Merello y Eladia Blázquez. Con una propuesta íntima y elegante, el show une la pasión arrabalera, el humor y la fuerza interpretativa de Tita con la poesía urbana y la profundidad emocional de Eladia.

Acompañada por destacados músicos y bajo la dirección musical del ganador de Grammy Dino Durand, Stella Milano ofrece un recorrido cargado de emoción, memoria y sentimiento porteño, rindiendo homenaje a dos voces eternas del tango argentino.

“De Tita a Eladia”

Propone un recorrido musical y emocional por el universo del tango, homenajeando a dos figuras esenciales de la cultura argentina: Tita Merello y Eladia Blázquez, a través de la interpretación y sensibilidad artística de Stella Milano.

Como quedó dicho, la dirección musical es de Dino Durand, en tanto que la artista invitada será Natalie Fernández, con destacados músicos en escena: Estefy Corsini (violín); Sergio Milman (piano) y Javier Vargas (bandoneón).

Laureada trayectoria

Actriz, cantante y productora de espectáculos, nacida en la provincia de Misiones. Inició su carrera artística a los 16 años como conductora de sus propios programas juveniles televisivos, “Tiempo Libre” y “Exclusiva”, obteniendo durante dos años consecutivos el Premio Santa Clara de Asís.

Desarrolló una intensa trayectoria en televisión junto al Capitán Piluso y Juan Verdaguer e hizo teatro y música tanto en Argentina como en el exterior. En Chile participó en telenovelas y fue conductora y organizadora del especial televisivo “El Festival en Bote”, realizado en el marco del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. También integró el reconocido espectáculo “Crazy Horse” de Santiago de Chile.

Encabezó durante dos temporadas el espectáculo “The Electric Magic Show” en el Sheraton Buenos Aires; representó a la Argentina en el Festival Internacional “Costa a Costa” en Uruguay, obteniendo el premio a “Mejor Intérprete”.

En teatro participó en producciones como “Before Breakfast” de Eugene O’Neill, y en musicales de gran prestigio como “El Violinista en el Tejado” y “A Chorus Line”, recibiendo posteriormente el premio “Rugantino de Oro”, otorgado por La Cadena de Espectáculos.

En Estados Unidos desarrolló una importante carrera artística en Miami y otras ciudades, participando en producciones televisivas hispanas y presentándose con gran éxito en Miami Beach con su interpretación de “No llores por mí Argentina”.

Fue además figura principal del espectáculo “Karim – Paris Style” y contratada por Greg Thompson Productions para encabezar grandes producciones internacionales como “Womanism” en el Hilton Tokyo de Japón, “Heatwave” en el Sheraton de Miami Beach, “King of Prussia” en el Sheraton de Philadelphia y “Caribbean Carnival” en Miami.

Como creadora y productora desarrolló espectáculos propios dedicados al tango, entre ellos “2×4 Tango” junto al legendario cantor Horacio Deval, “New Age Tango”, “Con Tango Art” y “Los Grandes del Tango”. También condujo programas radiales en Miami como “Conversando Tangos” y “Milonga y Tango”.

En su carrera discográfica grabó seis álbumes: “Baladas y Tangos al Estilo de Stella Milano”, “Mi Apellido es Buenos Aires”, “Tangos a Sabor de Mujer”, “María de Buenos Aires homenaje a Piazzolla” y “Único”, trabajos que reflejan su versatilidad artística, su elegancia interpretativa y su profunda identidad tanguera.