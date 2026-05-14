Zona Fría: Diputados dio dictamen al proyecto para eliminar beneficios en las facturas de gas

El oficialismo logró este miércoles 13 de mayo de 2026 un paso decisivo en su plan de reordenamiento tarifario. Un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados le dio dictamen de mayoría al proyecto de ley que busca readecuar el régimen de subsidios a los consumos residenciales de gas natural en las denominadas zonas frías. La medida también incluye un apartado para la regularización de deudas eléctricas.

Durante la jornada expuso la Secretaria de Energía de la Nación, Carmen Tettamanti, quien defendió la necesidad de modificar la normativa vigente. La funcionaria argumentó que los recursos económicos son escasos y deben utilizarse de forma eficiente y justa. Según explicó, el esquema actual de Zona Fría subsidia a todos los usuarios de una región con independencia de su poder adquisitivo, lo que representa una injusticia en la distribución de fondos públicos.

El fin de los descuentos automáticos

La propuesta del Gobierno nacional apunta a dar marcha atrás con la ampliación lograda en 2021 mediante la Ley 27.637. De aprobarse esta reforma en el recinto, se eliminarán los beneficios del 30 por ciento y 50 por ciento que hoy perciben millones de hogares en diversas provincias del país. El objetivo oficial es pasar de un subsidio geográfico a un sistema de subsidio focalizado, donde solo los hogares en situación de vulnerabilidad extrema mantengan el apoyo estatal.

Tettamanti señaló que el Estado Nacional destina actualmente cerca de 500.000 millones de pesos para financiar este esquema. El nuevo proyecto establece que el beneficio se limitará casi exclusivamente a las zonas patagónicas por ser consideradas regiones de necesidad climática crítica. De esta manera, los usuarios residenciales de ingresos medios y altos perderán el beneficio de forma inmediata, lo que impactará directamente en el valor final de las facturas de gas.

Impacto en la provincia de Buenos Aires

El avance de este dictamen genera preocupación en distintos municipios del interior bonaerense y de las provincias del centro del país. Al eliminarse el criterio por zona geográfica, ciudades que padecen inviernos crudos quedarán excluidas del descuento automático. Los especialistas advierten que este recorte significará un incremento sustancial en el costo de vida para las familias que dejen de percibir el beneficio de la Ley Nacional de Zona Fría.

El proyecto ahora queda en condiciones de ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley. La gestión de La Libertad Avanza sostiene que esta modificación es un paso necesario para reducir el gasto público y terminar con un sistema de financiamiento que pagan todos los usuarios del país a través de un cargo específico en sus boletas.