Un diputado de Milei fue al Congreso en una Tesla Cybertruck de 300 mil dólares

Un clima de asombro y polémica se vivió este miércoles en las inmediaciones del parlamento nacional. El diputado nacional de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, se convirtió en el centro de todas las miradas al arribar al Congreso a bordo de una Tesla Cybertruck, el futurista vehículo de acero inoxidable que es símbolo de la firma Tesla.

Según reportaron periodistas acreditados en el palacio legislativo, el representante por la provincia de Jujuy estacionó la imponente camioneta eléctrica en la cochera del Anexo de la Cámara de Diputados. El vehículo, que no cuenta con representación oficial en el país y debe ser ingresado mediante importación particular, rompió con la estética habitual de la flota oficial del cuerpo legislativo.

Reacción desafiante en redes

A mi nombre, con la mía...

Pronto toda la info de los radikukas con la NUESTRA... pic.twitter.com/2Ps13Bbcel — Manuel Quintar (@manuelquintar) May 13, 2026

Tras la rápida viralización de las imágenes, el legislador libertario decidió recoger el guante a través de sus plataformas digitales. Lejos de evitar el conflicto, Quintar compartió una historia en Instagram posando junto a la unidad con un mensaje cargado de ironía política.

“Esta foto me gusta para que los radikukas del gobierno de Jujuy me hagan publicidad”, escribió el diputado. Ante los cuestionamientos por el origen de los fondos, también utilizó su cuenta en la red social X para sentenciar: “A mi nombre, con la mía”. En declaraciones posteriores, el legislador afirmó que trabaja desde los 13 años y que la compra es parte de la batalla cultural que busca dar contra el prejuicio hacia el éxito privado.

El costo de la exclusividad en el país

La Tesla Cybertruck tiene un precio de lista en Estados Unidos que oscila entre los 70 mil y los 100 mil dólares para su versión más avanzada, la Cyberbeast. Sin embargo, traer una unidad de estas características a la Argentina implica un desembolso mucho mayor. Entre aranceles de importación (35%), fletes, seguros y tasas aduaneras, el valor de mercado en el país se sitúa entre los 250 mil y 300 mil dólares.

Quintar defendió la legalidad de su patrimonio y su derecho a adquirir bienes de lujo con ingresos del sector privado. No obstante, la imagen de la camioneta blindada en el estacionamiento del Congreso reavivó el debate sobre la austeridad política en un contexto de crisis, marcando una nueva contradicción estética y discursiva dentro del espacio oficialista.