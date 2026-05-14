Obra social en crisis: diputados opositores piden interpelar al titular del IOMA

Diputados bonaerenses de la oposición solicitaron la presencia en el recinto del titular del Instituto Médico Obra Asistencial (IOMA), Homero Giles, para que brinde explicaciones sobre la situación institucional, financiera, administrativa y prestacional de la obra social de la provincia.

“Ante la grave situación que atraviesa la obra social de la provincia de Buenos Aires”, el titular del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, presentó una iniciativa que acompañan sus compañeros de bancada, Silvina Vaccarezza y Matías Civale, y los diputados Andrés De Leo (Coalición Cívica), Alejandro Rabinovich y Fernando Rovello (PRO), solicitando la interpelación de Giles argumentando que “en los últimos años se han multiplicado los reclamos vinculados a demoras en autorizaciones, interrupción de prestaciones, falta de cobertura de medicamentos de alto costo, incumplimientos en servicios de acompañamiento terapéutico, conflictos con prestadores, demoras en pagos a profesionales y centros de salud, así como denuncias reiteradas respecto de deficiencias estructurales en la atención brindada a los afiliados”.

IOMA EN CRISIS: CITAMOS A HOMERO GILES A QUE DÉ EXPLICACIONES

Acompañantes terapéuticos sin cobrar por meses. Médicos al borde de cortar prestaciones. Medicamentos de alto costo sin cobertura. Millones de bonaerenses con su salud en riesgo.

La situación de IOMA no es un problema… pic.twitter.com/M972tACQWC — Diego R Garciarena (@dgarciarena) May 13, 2026

Los diputados que rubricaron el proyecto expresaron que también “se suman cuestionamientos relacionados con los mecanismos de contratación, auditoría, administración y control de los recursos del Instituto”.

“La magnitud y reiteración de estas situaciones excede casos aislados y evidencia un cuadro estructural que requiere explicaciones claras y precisas por parte de las máximas autoridades del organismo”, puntualizaron.

Al borde del colapso

Cabe recordar que este miércoles, prestadores de servicios vinculados a IOMA realizaron una importante manifestación en La Plata para reclamar por la falta de pagos y los reiterados incumplimientos en los cobros.

Según denunciaron los manifestantes, los atrasos afectan principalmente a acompañantes terapéuticos y cuidadores, quienes aseguran llevar meses sin percibir honorarios por tareas ya realizadas.

Asimismo, desde la Agremiación Médica Platense suspendieron el servicio a los afiliados desde este jueves a la medianoche y por 48 horas para reclamar una deuda acumulada que incluye prestaciones de enero, febrero y marzo de 2026.

Interpelación

Entre otras cuestiones, los legisladores indicaron que “resulta imprescindible” que el presidente de IOMA, Homero Giles, comparezca ante la Cámara baja a fin de informar sobre el estado financiero y presupuestario del organismo; los criterios de administración y contratación implementados; la situación de deuda con prestadores; las medidas adoptadas para garantizar prestaciones básicas y de alta complejidad; los mecanismos de control interno existentes; y las acciones previstas para “revertir la crisis prestacional denunciada por afiliados, entidades profesionales y distintos actores del sistema sanitario”.

“La situación de IOMA no puede naturalizarse y que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad institucional de exigir explicaciones respecto del funcionamiento de un servicio esencial que impacta cotidianamente en millones de bonaerenses”, apuntaron.

Finalmente, los diputados provinciales advirtieron, “la gravedad de los hechos denunciados, la dimensión social de la problemática y la necesidad de garantizar transparencia en la administración de los recursos públicos justifican plenamente la convocatoria al titular del organismo para que brinde las explicaciones correspondientes ante los representantes del pueblo de la provincia de Buenos Aires”.