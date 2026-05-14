Cuándo se juegan las semifinales de la Liga Profesional

Concluidos los cuartos de final con los triunfos de River ante Gimnasia y de Rosario Central ante Racing, quedaron definidos los cruces de semifinales y la Asociación del Fútbol Argentino informó los días y horarios de los partidos definitorios.

Sábado 16 de mayo

19.30 River (2°B) – Rosario Central (4°B)

Domingo 17 de mayo

17.00 Argentinos (3°B) – Belgrano (5°B)

Vale recordar que las instancias de semifinales se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la fase de zonas.

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del artículo 111 apartado I, punto 1) c) del Reglamento General de AFA.

Resta informar que la final se disputará el domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.