“Amanuenses” estrena su segunda temporada en El Galpón de Guevara

La comedia física Amanuenses, dirigida por la bailarina y actriz Constanza Feldman, realizará una segunda temporada en El Galpón de Guevara los miércoles a las 20.30 horas a partir del 3 de junio. Las entradas pueden adquirirse a través de Alternativa Teatral o en la boletería de la sala, Guevara 326.

En paralelo, Feldman continúa consolidando su desarrollo como directora dentro de la escena independiente. Ganó el premio “S” 2025 por la creación y dirección de Amanuenses y este año estrenó su tercera obra, Jardinario, en fundación PROA bajo la tutoría de Rafael Spregelburd.

Amanuenses

Un día de oficina en algún momento del siglo XX. Cuatro empleados grises trabajan maquinalmente en un caos de objetos analógicos. Su actividad no parece producir nada concreto pero, como a gimnastas, la repetición rutinaria de movimientos los ha dotado de destreza física y los convierte en ejecutores precisos de absurdas secuencias coreográficas.

Amanuenses es una comedia física disparatada y es también una declaración de amor a la materialidad de una época cuyos vestigios tienden a desaparecer.

El elenco está conformado por Martín Bertani, Constanza Feldman, Juan Jimenez y Emmanuel Palavecino, con música en escena a cargo de Pablo Viotti.