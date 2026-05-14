La encuesta que perturba al Gobierno: “Se rompió la confianza”

La directora ejecutiva de la Consultora Management & Fit, Lara Goyburu, aseguró que hay una mirada negativa sobre la situación actual y la expectativa de futuro. Así se desprende de la última encuesta que realizaron, la cual arrojó una caída sostenida de la imagen presidencial, un aumento de la desaprobación de la gestión y un empeoramiento del clima económico y social.

Corrupción libertaria

“No solamente la inflación volvió, sino que la corrupción sigue estando ahí. Pero lo más preocupante es la economía”, explicó la analista en declaraciones a Radio Provincia.

En detalle, precisó que “en abril estamos viendo un impacto muy fuerte en la confianza, en la mirada negativa sobre la situación actual y la expectativa de futuro”.

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La inflación vuelve a liderar el ranking de problemas del país con el 28.3%, un nivel comparable al de comienzos de 2024. En simultáneo, tanto la evaluación de la situación actual como la expectativa a un año retroceden respecto a febrero. pic.twitter.com/cGNovVajus — Management & Fit (@MyFconsultora) May 12, 2026

“Disminuyó el porcentaje de las personas que creen que en un año van a estar mejor. Tenía antes un 40 % o 45 % y ahora cayó un 10 %”, acotó Goyburu.

Punto de quiebre en la gestión

Ante este panorama, consideró que “es el momento más desafiante dela gestión en términos de percepción de la opinión pública”.

Y esto se da porque se “rompió la confianza en los últimos dos meses y habrá que ver como se recupera”.

Finalmente, reveló que “ocho de cada diez personas nos dicen que tienen problemas económicos. La combinación de ambos factores se convirtió en una tormenta perfecta”.