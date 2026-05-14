La comunidad paraguaya festeja su independencia con un gran festival en La Plata

La comunidad paraguaya en La Plata celebrará el 215° aniversario de la Independencia del Paraguay con una nueva edición del Festival Folclórico Patria y Madre, una propuesta cultural y gastronómica que reunirá música, danza y tradiciones populares.

Con entrada libre y gratuita, la jornada se realizará el domingo 17 de mayo a partir de las 10 en la Parroquia Nuestra Señora de Caacupé, ubicada en la plaza República del Paraguay de 84 y 5, y contará con espectáculos artísticos en vivo, acto protocolar y un paseo gastronómico.

La jornada es organizada por el Consulado de la República del Paraguay en La Plata con el acompañamiento de la Municipalidad en el marco de los festejos por el Día de la Patria y el Día de la Madre.

Grilla artística

Las actividades comenzarán con una Santa Misa, mientras que la programación artística iniciará con la participación de los grupos de danza Néike Jeroky y Berisso Poty, quienes darán paso a Los Flamantes Triunfadores junto al Dúo Areco y Cuyer.

Más tarde se presentará el grupo Mbyja Mimb, y también formará parte del evento el show de Odon Moran López y su elenco Sucesos del Paraguay, además del grupo Los Incomparables y Ramón González.

Más adelante subirán al escenario Esencia de Amor, Fabián Anarilla, Daniel Ortiz y su Requinto Viajero, Dalma Ferreira, Bohemia Guaraní, El Emma y su Romántica Band y Wilmar y su Grupo, mientras que el cierre estará a cargo de La Super Banda.

Desde la organización señalaron que la iniciativa busca promover y preservar las tradiciones paraguayas, fortalecer los vínculos culturales de la colectividad en la región y ofrecer un espacio de encuentro abierto para toda la comunidad.