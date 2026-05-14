Sucesora de Baradel: María Laura Torre es la nueva secretaria general del SUTEBA

María Laura Torre fue electa como secretaria general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires, al imponerse con el 76 % de los votos sobre las listas “Multicolor” y “Azul y Blanca”.

🗳️ ELECCIONES SUTEBA 2026

📍 Resultados Provinciales



La Lista Celeste Violeta, encabezada por María Laura Torre, obtuvo el acompañamiento mayoritario de lxs afiliadxs de toda la Provincia.



🔹 María Laura Torre — Lista Celeste Violeta: 76%

🔹 María Elisa Salgado — Lista… pic.twitter.com/gQP8tXpMFm — SUTEBA Provincia (@SUTEBAProvincia) May 14, 2026

Tras la contundente victoria, la Celeste Violeta obtuvo la conducción en la gran mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires.

La secretaria general electa, quien sucede a Roberto Baradel en el cargo, destacó la transparencia de los comicios y ponderó “un nuevo ejercicio de la democracia sindical que practicó siempre nuestro Sindicato”. Además, agradeció a los y las docentes por su participación en el triunfo de la Celeste Violeta.

“Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores de la educación con el compromiso de siempre, habitando cada patio y cada escuela. Continuaremos peleando por el salario de nuestros compañeros, trabajando por mejores condiciones para enseñar y aprender y enfrentando el ajuste del Gobierno de Milei contra la Educación”, enfatizó..

El mensaje institucional

“Los trabajadores de la educación, fortalecidos en unidad y democracia sindical, ejercimos nuestro derecho al voto y elegimos a nuestros representantes para los próximos 4 años”, expuso el SUTEBA.

CULMINARON LOS COMICIOS: EJERCICIO PLENO DE DEMOCRACIA SINDICAL



Hoy, miércoles 13 de mayo, lxs afiliadxs al SUTEBA protagonizaron una nueva jornada de democracia sindical, decidiendo con su voto la conducción de nuestra Organización para el próximo período.



Los comicios se… pic.twitter.com/LXk1hYVMOW — SUTEBA Provincia (@SUTEBAProvincia) May 13, 2026

Y recalcó que “como desde hace 40 años, la defensa de los derechos de los trabajadores de la Educación y la Escuela Pública es y seguirá siendo nuestra bandera de lucha ¡La fuerza de la educación en lucha!”.