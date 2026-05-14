jueves 14 de mayo de 2026 - Edición Nº4436

Gremiales | 14 may 2026

Democracia sindical

Sucesora de Baradel: María Laura Torre es la nueva secretaria general del SUTEBA

La Lista Celeste Violeta logró un contundente triunfo con el 76 % de los votos, obteniendo la conducción en la gran mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires.

María Laura Torre.
TAGS: SUTEBA, ROBERTO BARADEL, MARIA LAURA TORRE

María Laura Torre fue electa como secretaria general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires, al imponerse con el 76 % de los votos sobre las listas “Multicolor” y “Azul y Blanca”.

Tras la contundente victoria, la Celeste Violeta obtuvo la conducción en la gran mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires.

La secretaria general electa, quien sucede a Roberto Baradel en el cargo, destacó la transparencia de los comicios y ponderó “un nuevo ejercicio de la democracia sindical que practicó siempre nuestro Sindicato”. Además, agradeció a los y las docentes por su participación en el triunfo de la Celeste Violeta.

Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores de la educación con el compromiso de siempre, habitando cada patio y cada escuela. Continuaremos peleando por el salario de nuestros compañeros, trabajando por mejores condiciones para enseñar y aprender y enfrentando el ajuste del Gobierno de Milei contra la Educación”, enfatizó..

El mensaje institucional

“Los trabajadores de la educación, fortalecidos en unidad y democracia sindical, ejercimos nuestro derecho al voto y elegimos a nuestros representantes para los próximos 4 años”, expuso el SUTEBA.

Y recalcó que “como desde hace 40 años, la defensa de los derechos de los trabajadores de la Educación y la Escuela Pública es y seguirá siendo nuestra bandera de lucha ¡La fuerza de la educación en lucha!”.

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