Kicillof convoca a todos los intendentes para analizar el impacto de los recortes nacionales en salud

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, convocarán a los 135 intendentes de la provincia a una reunión en el Salón Dorado de Casa de Gobierno con el objetivo de abordar la situación sanitaria que atraviesa el principal distrito del país y analizar el impacto de los recortes impulsados por el Gobierno nacional.

Durante el encuentro, el ministro Kreplak presentará un informe detallado sobre las consecuencias que las medidas adoptadas por la administración nacional tienen sobre el sistema de salud provincial.

Mientras aumenta la demanda en hospitales y centros de salud, el Gobierno nacional vuelve a responder con más ajuste. En plena suba de enfermedades respiratorias, caída de coberturas de vacunación y crisis en el acceso a medicamentos, decidieron volver a recortar el presupuesto… https://t.co/RKI382xyjF — Nicolás Kreplak (@nkreplak) May 11, 2026

La exposición incluirá estadísticas, indicadores sanitarios, datos comparativos y relevamientos realizados por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires sobre distintas áreas que registran dificultades y tensiones crecientes.

Entre los principales puntos se abordarán las consecuencias derivadas de la interrupción y desfinanciamiento de programas sanitarios, las dificultades vinculadas al acceso a medicamentos, los problemas asociados a la provisión de insumos y vacunas, la creciente demanda sobre el sistema público y el impacto en distintas estrategias de atención y cuidado.

Desde la Provincia señalan que el ajuste ya genera efectos concretos sobre el funcionamiento del sistema sanitario y advierten sobre una creciente presión en hospitales y centros de salud, en un contexto de mayor demanda y menores recursos provenientes de políticas nacionales.

En ese marco, los intendentes firmarán un acta acuerdo conjunta para expresar la preocupación de los municipios frente a la situación sanitaria y reclamar la restitución de programas, recursos y herramientas consideradas esenciales para garantizar el acceso a la salud. El documento buscará consolidar una posición común de los gobiernos locales y fortalecer una agenda federal de defensa del sistema sanitario.