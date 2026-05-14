“No cumpliste con el horario; ni vuelvas a la casa”, le dijo a su ex y se atrincheró con sus hijos en San Vicente

La Comisaría de la Mujer y la Familia de San Vicente intervino de urgencia en un grave conflicto familiar y presunta privación de la libertad: una mujer de 29 años, identificada como Mirta Belén Padece, denunció que su expareja, Juan Antonio Almeida, también de 29, se encerró en la vivienda con sus cuatro hijos menores (de 2, 4, 6 y 7 años) y le prohibió la entrada.

El conflicto, sucedido en una vivienda de la calle Amoretti al 1015, en el barrio El Fortín de la mencionada ciudad del Conurbano bonaerense sudoeste, se habría desencadenado luego de que la mujer se ausentara para asistir a su madre enferma en Alejandro Korn.

El relato de la mujer

Padece precisó en su declaración que hace un mes había retomado la relación con su expareja y volvieron a vivir juntos en la casa de él.

De todos modos, por un problema de salud de su madre, la mujer debió trasladarse a la localidad Alejandro Korn, dejando a sus hijos con el padre.

En su regreso al domicilio, Almeida le envió un mensaje indicándole que no vuelva a la casa ya que no había cumplido con el horario pactado de regreso y que por eso no le iba entregar a los niños. Inmediatamente, la mujer realizó la denuncia.

#Policiales 🚔⚠️ “No cumpliste con el horario; ni vuelvas a la casa”, le dijo a su ex y se atrincheró con sus cuatro hijos en San Vicente



El dramático episodio obligó a desplegar un importante operativo policial y generó momentos de máxima preocupación en el barrio.



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Del mismo modo, sumó que Almeida cuenta con antecedentes penales recientes, pues hace casi dos años se le iniciaron actuaciones por los delitos de desobediencia y amenazas.

La causa quedó bajo la órbita de la UFID San Vicente, al mando de Karina Guyot, quien ordenó de forma inmediata el inicio de las actuaciones de rigor.

Así las cosas, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento de urgencia para ingresar al domicilio y asegurar la integridad de los menores.

El allanamiento

Tras la orden judicial, diversos departamentos internos de la Policía Bonaerense coordinaron un operativo cerrojo en la propiedad que culminó con un allanamiento exitoso.

Las fuerzas de seguridad lograron irrumpir en la vivienda, rescatar a los cuatro menores de edad y proceder a la detención inmediata de Juan Antonio Almeida.

El imputado quedó a disposición de la justicia, mientras que en el caso también intervinieron el Programa de Género Municipal y el Servicio Local de San Vicente para el resguardo de las víctimas.