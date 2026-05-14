El Gobierno muestra un Adorni sonriente y en acción: excursión a una provincia aliada

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, imputado por presunto enriquecimiento ilícito, encabezó este jueves en la ciudad mendocina de Las Heras el acto de inauguración del parque solar “El Quemado”, el primer proyecto concretado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el Gobierno nacional, y destacó que “las provincias son una parte imprescindible de esta Argentina que mira al futuro”.

“Por primera vez en mucho tiempo hay un proyecto de país que tiene por objetivo generar las bases que garanticen la prosperidad de las generaciones que vienen”, destacó el alto funcionario acompañado por el presidente de YPF, Horacio Marín; y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

El proyecto, que requirió una inversión de 211 millones de dólares a través de YPF Luz y cuenta con más de 500 mil paneles instalados, apunta a convertirse en el parque de energía solar más grande del país y refleja tanto el potencial energético de la Argentina como la efectividad del nuevo régimen de incentivos.

Firme en el cargo

El ministro coordinador afirmó que “el Gobierno garantizó las condiciones esenciales para que el sector privado trabaje en libertad y las provincias puedan aprovechar su potencial productivo”, y en ese sentido remarcó que el RIGI, que podría generar inversiones en la economía real por 94.965 millones de dólares, “es federalismo en serio”.

El primer proyecto RIGI en ser aprobado, allá por 2024, hoy se convirtió en el parque solar más importante del país, ubicado en Mendoza.



El RIGI es federalismo en serio.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) May 14, 2026

“Lo que antes parecía un sueño lejano ahora es una realidad concreta: empezamos a ver los beneficios de una Argentina estable, con una macroeconomía ordenada y que no tambalea ante el primer shock externo, donde el sector privado goza de los incentivos para invertir y cuenta con el marco laboral adecuado para contratar trabajadores”, exclamó Adorni, quien todavía no presentó la declaración jurada que eche algo de claridad a su explosivo crecimiento patrimonial.

Del mismo modo, dijo que el Gobierno nacional “piensa la política pública como una herramienta que le garantice al privado las condiciones necesarias para apostar a largo plazo y crecer”.

Adorni subrayó que esta inauguración “es la primera de muchas pruebas de que estamos en el camino correcto” y anunció que en las próximas semanas el Gobierno enviará al Congreso una “serie de reformas que van a seguir cambiándole la vida a todos los argentinos de manera estructural y permanente”.

Por su parte, Marín destacó que “hemos hecho el parque de energía solar más grande de la Argentina en un año”, lo que constituye “una muestra de la capacidad de ejecución que tenemos en la compañía”, y enfatizó que “estamos contribuyendo fuertemente y orgullosos para que la Argentina exporte más”.

También participaron de la actividad la secretaria de Energía, María Tettamanti; la secretaria Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzabal; y el CEO de YPF Luz, Martín Mandarano.