jueves 14 de mayo de 2026 - Edición Nº4436

Política | 14 may 2026

PUENTE 12 LA MATANZA

Kicillof supervisó un megaoperativo en Fuerte Apache y criticó los recortes de Nación

El Gobernador y el ministro Javier Alonso analizaron los resultados de los allanamientos contra el narcomenudeo. Además, inauguraron un nuevo polígono de tiro policial.

Axel Kicillof en el centro operativo Puente 12.
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió este jueves con el ministro de Seguridad, Javier Alonso, en el centro operativo de Puente 12, en La Matanza. Desde allí, monitorearon los avances de un megaoperativo policial en el barrio Fuerte Apache, derivado de un enfrentamiento entre bandas dedicadas al narcomenudeo.

Los allanamientos, bajo la órbita del Departamento Judicial de San Martín, resultaron en la detención de 11 personas. Además, los efectivos lograron incautar armas de fuego, municiones de diversos calibres y más de cuatro kilos de marihuana y cocaína.

Entrenamiento y tecnología para las fuerzas

Durante la jornada, los funcionarios recorrieron el polígono de tiro reacondicionado para las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE). De la actividad participaron el jefe de la Policía, Javier Villar; el subjefe Leandro María Sarlo; y el superintendente de FOE, Walter Chiucaloni.

Al respecto, Axel Kicillof destacó: "Estas obras son el resultado de una inversión permanente que estamos llevando adelante en materia de equipamiento, infraestructura, tecnología y formación de nuestra Policía". El mandatario agregó que el objetivo es "lograr que los y las bonaerenses cuenten con una fuerza policial más capacitada y mejor preparada para cuidarlos".

Crucecon el Gobierno nacional

Kicillof vinculó los avances en materia de seguridad con la disputa de fondos con la Casa Rosada: "Este esfuerzo vale mucho más ahora que tenemos en frente a un Gobierno nacional que ajusta en todas las áreas, incluso en una tan sensible como es la seguridad de las familias argentinas".

"Seguimos exigiendo que nos devuelvan los fondos que nos quitaron, pero no nos quedamos de brazos cruzados y continuamos invirtiendo para que nuestro pueblo pueda vivir más tranquilo", sentenció el Gobernador.

La obra incluyó un nuevo espacio de 322 metros cuadrados para prácticas de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y el Grupo de Prevención Motorizada (GPM).

Por su parte, Javier Alonso concluyó: "Este polígono es una herramienta para seguir jerarquizando el trabajo de nuestras fuerzas especiales: cuando hay entrenamiento y preparación, hay también más seguridad para nuestra comunidad".

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