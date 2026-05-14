Kicillof supervisó un megaoperativo en Fuerte Apache y criticó los recortes de Nación

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió este jueves con el ministro de Seguridad, Javier Alonso, en el centro operativo de Puente 12, en La Matanza. Desde allí, monitorearon los avances de un megaoperativo policial en el barrio Fuerte Apache, derivado de un enfrentamiento entre bandas dedicadas al narcomenudeo.

Los allanamientos, bajo la órbita del Departamento Judicial de San Martín, resultaron en la detención de 11 personas. Además, los efectivos lograron incautar armas de fuego, municiones de diversos calibres y más de cuatro kilos de marihuana y cocaína.

Entrenamiento y tecnología para las fuerzas

Durante la jornada, los funcionarios recorrieron el polígono de tiro reacondicionado para las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE). De la actividad participaron el jefe de la Policía, Javier Villar; el subjefe Leandro María Sarlo; y el superintendente de FOE, Walter Chiucaloni.

Al respecto, Axel Kicillof destacó: "Estas obras son el resultado de una inversión permanente que estamos llevando adelante en materia de equipamiento, infraestructura, tecnología y formación de nuestra Policía". El mandatario agregó que el objetivo es "lograr que los y las bonaerenses cuenten con una fuerza policial más capacitada y mejor preparada para cuidarlos".

Crucecon el Gobierno nacional

Kicillof vinculó los avances en materia de seguridad con la disputa de fondos con la Casa Rosada: "Este esfuerzo vale mucho más ahora que tenemos en frente a un Gobierno nacional que ajusta en todas las áreas, incluso en una tan sensible como es la seguridad de las familias argentinas".

"Seguimos exigiendo que nos devuelvan los fondos que nos quitaron, pero no nos quedamos de brazos cruzados y continuamos invirtiendo para que nuestro pueblo pueda vivir más tranquilo", sentenció el Gobernador.

#Seguridad 🚔 Kicillof encabezó un megaoperativo en Fuerte Apache y volvió a cruzar a la Nación



El gobernador supervisó un despliegue de seguridad en el barrio Ejército de los Andes y cuestionó los recortes del Gobierno nacional.



📌 Participaron más de 700 efectivos policiales… pic.twitter.com/HSC3W53EJR — ANDigital (@ANDigitalOK) May 14, 2026

La obra incluyó un nuevo espacio de 322 metros cuadrados para prácticas de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y el Grupo de Prevención Motorizada (GPM).

Por su parte, Javier Alonso concluyó: "Este polígono es una herramienta para seguir jerarquizando el trabajo de nuestras fuerzas especiales: cuando hay entrenamiento y preparación, hay también más seguridad para nuestra comunidad".