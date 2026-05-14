La inflación fue del 2,6 % en abril y ya superó la meta anual del Gobierno

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de abril, el cual registró un incremento del 2,6%. Con este dato, la inflación interanual trepó al 32,4%, mientras que en lo que va de 2026 los precios ya acumularon un alza del 12,3%.

La cifra del cuarto mes del año marca una desaceleración respecto al 3,4% registrado en marzo. Sin embargo, la medición oficial confirma una tendencia preocupante para el equipo económico: la inflación no logra perforar el piso del 2% desde hace ocho meses.

#DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,6% en abril con respecto a marzo y 32,4% interanual. Acumularon un alza de 12,3% en el año. https://t.co/6OqZKRyQVV pic.twitter.com/PS9RAWS5HE — INDEC Argentina (@INDECArgentina) May 14, 2026

Los rubros que más aumentaron en abril

Al analizar el comportamiento de las distintas divisiones, el rubro Transporte fue el que mostró el mayor salto mensual con una suba del 4,4%. Le siguieron Educación, con un incremento del 4,2%, y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, que registró un alza del 3,5%.

En la otra vereda, la división que menos presión ejerció sobre el índice general fue Recreación y cultura, con un aumento del 1%. Por su parte, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas, el de mayor peso en la canasta básica, se ubicó por debajo del promedio general con una suba del 1,5% durante abril.

El fracaso de la meta presupuestaria

El dato de abril tiene un fuerte impacto político debido a las proyecciones que el Gobierno nacional había plasmado en el Presupuesto 2026. En dicho documento, las autoridades económicas habían estimado que la inflación anual para todo el ejercicio sería del 10,1%.

Con el 12,3% acumulado entre enero y abril, el pronóstico oficial ha quedado totalmente desbordado en apenas un tercio del año. Esta situación obliga a una revisión de las expectativas de precios al consumidor para el resto del semestre, en un contexto donde el costo de vida mantiene una inercia difícil de quebrar por debajo de los dos puntos mensuales.