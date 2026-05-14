Leguizamón lamentó “los dos años de promesas incumplidas sobre IOMA”

El senador provincial Marcelo Chuby Leguizamón recordó que este 14 de mayo se cumplen dos años de la visita del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, al Senado provincial, donde se abordó, entre otros temas, la situación crítica de IOMA.



“Hay que reconocer que fue uno de los pocos ministros del gobierno de Axel Kicillof que asistió a la Legislatura. Pero también hay que decir toda la verdad: vino a defender proyectos con los que no estuvimos de acuerdo y, además, prometió respuestas que nunca llegaron”, expresó Leguizamón Brown.

Las promesas del ministro

El legislador recordó que durante aquella reunión manifestó su preocupación por la situación que atraviesan miles de afiliados de IOMA, especialmente en La Plata, y cuestionó la falta de soluciones concretas por parte de las autoridades provinciales.

“Le hablé no solamente como senador, sino también como afiliado. Porque yo sufro IOMA igual que millones de bonaerenses y conozco de primera mano las dificultades que enfrentan las familias para acceder a prestaciones y atención médica”, sostuvo.

Hace exactamente 2 años, un 14 de mayo de 2024, el ministro de Salud de la Provincia @nkreplak vino al Senado. Hay que reconocerlo: fue de los pocos ministros del gobierno de Axel Kicillof que vino a la legislatura.

Pero también hay que decir toda la verdad. Ese día vino a… pic.twitter.com/VqVmpEkoky — Marcelo Leguizamón Brown 🩵 (@chubyleguizamon) May 14, 2026

La ausencia del titular del IOMA

Asimismo, el legislador de Hechos señaló que en ese encuentro el ministro había comprometido una reunión con el titular de IOMA, Homero Giles, que nunca se concretó.

“A dos años de aquellas promesas, la realidad es evidente: falta de diálogo, respuestas insuficientes y miles de bonaerenses afectados por una crisis que sigue profundizándose, particularmente en La Plata tras el conflicto con la Agremiación Médica Platense”, afirmó.



Finalmente, Leguizamón reclamó al gobierno provincial “menos relatos y más soluciones” y pidió que se priorice la atención de los afiliados. “Dar la cara una vez sirve. Cumplir la palabra y resolver los problemas de los bonaerenses sirve mucho más”, concluyó.