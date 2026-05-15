Interna al rojo vivo: militantes cruzaron a Kicillof por CFK en un acto y todo terminó al grito de “Axel Presidente”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata la clase inaugural del curso “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación”. Lo que debía ser una jornada de formación política organizada por el Instituto de Formación Política terminó convirtiéndose en un nuevo escenario de la cruda interna que atraviesa el peronismo.

Acompañado en el escenario por la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente local, Julio Alak, Kicillof promediaba su discurso cuando el clima en el teatro cambió drásticamente.

Se picó en el inicio del discurso de Kicillof , le gritaron a Kicillof varias veces que pida por Cristina y sacaron una bandera.



Después hubo abucheos. Y cánticos a favor de Kicillof duró unos segundos. pic.twitter.com/OZ94DtVr2p — Macarena Ramírez (@Macarena_ram) May 14, 2026

El reclamo por Cristina y la lectura de "escrache"

En medio de la alocución del mandatario provincial, un puñado de militantes sorprendió a los presentes al desplegar una bandera blanca con la consigna “Cristina Libre”. Los manifestantes interrumpieron el acto para exigirle directamente al gobernador que “pida por CFK”, en referencia a la situación judicial de la expresidenta.

Esta conducta no fue pasada por alto por el entorno de Kicillof, donde la interrupción fue leída inmediatamente como un escrache planificado en territorio propio. La tensión escaló rápidamente en las butacas del histórico teatro platense.

La Cámpora le mandó una bandita a Kicillof para romperle el acto y los educó un señor muy cordialmente.



pic.twitter.com/BorfaoOsZN https://t.co/P3mraCmdqF — Marian Herrera (@marianherrrera) May 14, 2026

La reacción del auditorio: "Axel Presidente"

Lejos de quedarse en silencio, la militancia afín al gobernador reaccionó de forma enfática. Un hombre se puso de pie en su butaca y retrucó el reclamo con un mensaje que marcó el pulso de la jornada: “La única forma es con Axel presidente”.

El grito funcionó como un disparador para el resto del auditorio, que rompió en un aplauso cerrado y comenzó a cantar a coro “Axel presidente”. La clara alusión a una candidatura para la Casa Rosada en 2027 funcionó como un blindaje político ante el cuestionamiento previo.

Finalmente, los integrantes del grupo que habían iniciado el reclamo contra el mandatario provincial fueron retirados del lugar, permitiendo que el acto continuara, aunque bajo el peso de una interna partidaria que parece no dar tregua.