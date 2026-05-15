Cuánto hay que ganar para no ser pobre: la canasta básica subió a $1.469.768 en abril

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este jueves los datos de la valorización mensual de las canastas básicas, revelando que una familia tipo integrada por dos adultos y dos menores necesitó ingresos por $1.469.768 para no caer bajo la línea de pobreza durante abril.

Este incremento en la Canasta Básica Total (CBT) representa una suba del 2,5% respecto a marzo. El dato se desprende del informe oficial publicado tras la difusión del índice de inflación del cuarto mes del año, que fue del 2,6%.

#Inflación 🛒 El aumento de precios fue del 2,6 % en abril y ya superó la meta de inflación anual del Gobierno



El INDEC confirmó una desaceleración respecto de marzo, pero el acumulado de 2026 ya quedó por encima de la previsión oficial para todo el año.



📌 El IPC acumuló 12,3… pic.twitter.com/I7aB5jiwPe — ANDigital (@ANDigitalOK) May 14, 2026

La línea de indigencia y el impacto alimentario

En lo que respecta a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), el organismo estadístico informó un aumento del 1,1% en comparación con el mes anterior. De esta manera, el mismo grupo familiar requirió de ingresos superiores a los percibidos para cubrir sus necesidades nutricionales básicas y no ser considerado indigente.

A nivel interanual, ambos indicadores —pobreza e indigencia— registraron un alza acumulada del 32,4% en los últimos doce meses. Esta cifra refleja la persistente presión de los precios sobre los hogares, aunque en abril se observó una leve desaceleración en el ritmo de aumento de los alimentos básicos frente al nivel general de precios.

Ingresos necesarios para superar el umbral de pobreza

La medición de la CBT incluye no solo los alimentos esenciales, sino también bienes y servicios no alimentarios como vestimenta, transporte, salud y educación. Por ello, la cifra de casi 1,5 millones de pesos se consolida como el nuevo piso salarial para que un hogar de cuatro personas pueda cubrir sus necesidades básicas en la Argentina.

Con estos resultados, el INDEC actualiza los parámetros que definen la realidad socioeconómica del país, en un contexto donde el poder adquisitivo de los salarios continúa siendo el eje central de la discusión económica tras el primer cuatrimestre de 2026.