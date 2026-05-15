Javier Milei: “La calidad de vida en Argentina mejoró gracias a Donald Trump”

El presidente Javier Milei destacó este jueves la relación estratégica con su par de Estados Unidos, Donald Trump, durante una entrevista con el canal de streaming Neura. El mandatario vinculó directamente la recuperación económica y la mejora en el bienestar social al salvataje financiero brindado por la administración norteamericana.

"La calidad de vida de Argentina, gracias a Trump, mejoró enormemente", sentenció Javier Milei. Según el jefe de Estado, este vínculo no solo permitió estabilizar las variables financieras, sino que fue una pieza clave para sostener su programa económico frente a lo que calificó como "ataques especulativos".

El fin de la influencia de Venezuela y Cuba

En términos de seguridad y política exterior, el mandatario destacó que el alineamiento con Donald Trump permitió endurecer la postura regional y cortar vías de financiamiento de regímenes cuestionados.

#RelacionesConElMundo 🇦🇷🇺🇸 Javier Milei aseguró que “la calidad de vida mejoró gracias a Donald Trump”



El Presidente volvió a elogiar al Presidente de los Estados Unidos y vinculó “la mejora” en Argentina con el alineamiento político y económico con el país del norte.



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"Al cortar la runfla de Venezuela se dejó de financiar a un conjunto de hijos de puta que querían hacer un golpe", disparó Milei. En ese sentido, aseguró que bajo su gestión y con el apoyo de Washington, "dejaron de entrar espías cubanos" al país, lo que habría neutralizado intentos de desestabilización interna.

Un programa económico frente al "golpe"

Milei aprovechó para recordar que en 2025, tras el triunfo de Manuel Adorni en las legislativas de CABA, su Gobierno enfrentó un intento de Golpe de Estado orquestado por sectores mediáticos y financieros.

"Si el programa económico no hubiera sido robusto volábamos por los aires", afirmó el Presidente, remarcando que el apoyo internacional y la firmeza del plan fiscal fueron los muros de contención contra la corrida cambiaria que buscaba "romper el programa".