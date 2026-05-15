Megaoperativo simultáneo con más de 1.500 efectivos en las villas de CABA

Con más de 1.500 efectivos movilizados en forma simultánea, la Ciudad desplegó un megaoperativo que no tiene antecedentes en las villas porteñas para reforzar la seguridad y avanzar con el ordenamiento del espacio público. Hasta las 21 horas, hubo 20 detenidos con pedidos de captura, tenencia de drogas, armas y vehículos con pedidos de secuestro.

En la operación “Tormenta Negra” trabajaron desde las 19 seis áreas del Gobierno porteño en coordinación con la Justicia, con un fuerte despliegue policial en zonas de alta conflictividad. Se hacen controles de tránsito y de personas; remoción de ranchadas y autos abandonados, y la inspección de locales que venden teléfonos celulares, por ejemplo. También de salitas médicas donde se ofrecen servicios de salud que pueden implicar un riesgo para los vecinos.

El alcance del despliegue

El megaoperativo se desplegó simultáneamente en 15 villas y barrios populares de la Ciudad: 31, 1-11-14, 21-24 y Zavaleta, Ciudad Oculta, 20, Fraga, La Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Barrios INTA-Bermejo y Padre Mujica (19), Cildañez y Barrio Mitre.

Participan agentes de Orden Urbano, Pacificación Barrial, Unidades Especiales (división perros K9, drones, helicópteros y antibombas), Seguridad Comunal e Investigaciones, agentes en motos, cuatriciclos, de la guardia de infantería y de las brigadas antidrogas y sustracción de automotores. También, personal del Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automóviles, de la Agencia Gubernamental de Control, de Espacio Público, equipos del SAME y Agentes de Tránsito.

“Así como se hace en toda la Ciudad, el Gobierno porteño avanza en ponerle fin al desorden en las villas y barrios populares. El plan de ordenamiento implica fortalecer la integración urbana y garantizar que la Ciudad sea una sola: con las mismas obligaciones, los mismos derechos y las mismas reglas para todos, vivan donde vivan”, se explicó.

En tanto, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, afirmó que “nunca antes hubo un operativo como este, coordinado como nunca antes. Tiene un solo objetivo: proteger el estilo de vida de la Ciudad de Buenos Aires, donde no vamos a tolerar que vengan a instalar la inseguridad, el narcotráfico ni el narcomenudeo”.

Operación Tormenta Negra.



Se terminó el vale todo.



Ley y orden. pic.twitter.com/GQvLIOFcrC — Jorge Macri (@jorgemacri) May 15, 2026

“Nosotros vamos a proteger esta Ciudad, que está en riesgo por el delito instalado en el conurbano, y no queremos que lo peor del conurbano se instale entre nosotros”, anexó el alcalde, quien supervisó el enorme operativo desde el Centro de Monitoreo Urbano del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), en Villa Lugano, y luego llegó a la villa 31, en Retiro, junto al Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny.

Operación “Tormenta Negra”

El jefe de Gobierno agregó que “no hay distinción: personas, autos, motos, comercios ilegales que venden celulares robados o materiales para la construcción en villas. Todo eso no va. Los vamos a buscar con todo el peso de la ley. Y un segundo paso también es la operación urbana, con el retiro y la compactación de autos abandonados, mugre y chatarra”.

Además se cerraron cuatro búnkers de drogas en las villas Zavaleta, Fraga, Barrio 15 y en la 31, donde fueron detenidos un peruano y un chileno: el Gobierno porteño ya pidió que los echen del país.

“El que venga de afuera a molestar a los porteños que sepa que lo vamos a meter en cana. Y si es extranjero que tenga la certeza de que lo mandamos de vuelta a su país”, enfatizó el dirigente PRO.

“Hay varios detenidos en las distintas villas. Queremos cuidar a la gente buena que vive en cada uno de esos barrios y atrapar a los delincuentes que se esconden ahí, porque está claro que muchas veces el delito busca su oportunidad y no vamos a permitir que se hagan dueños de estos barrios”, finalizó el mandatario

Detalles de la operación

Policías: 1.361 oficiales en total desplegados en forma simultánea en todas las villas de la Ciudad. Es una fuerte presencia para evitar delitos, contravenciones e infracciones a la Ley de Drogas. Los agentes también realizan controles aleatorios, vehiculares y de personas.

Agencia Gubernamental de Control: inspeccionan locales de venta de teléfonos celulares que pueden ser robados; realizan controles en salas médicas u odontológicas para corroborar que sus servicios no pongan en peligro la salud de los vecinos; y además inspeccionan locales en general.

Quiero felicitar al Ministro de Seguridad Horacio Giménez, al Secretario de Seguridad Maximiliano Piñeiro, al Jefe de la Policía de la Ciudad Diego Casaló y a todos los efectivos de la Policía de la Ciudad por el operativo de esta noche.



Gracias por el compromiso, el esfuerzo y… pic.twitter.com/Z0EuFkTIMC — Jorge Macri (@jorgemacri) May 15, 2026

PROCOM: remueven autos abandonados, detectados previamente, para recuperar el espacio público y mejorar la higiene urbana.

Personal de Espacio Público: recuperación y limpieza, desmantelan ranchadas y retiran chatarra, restos de materiales para la construcción, carros y bolsones. También inspeccionan chatarrerías.

Agentes de Tránsito: hacen controles vehiculares para reducir la circulación irregular de autos y prevenir delitos.

Personal de reserva: policías de calle, efectivos del escuadrón antibombas, de la división perros y drones; agentes en motos y en cuatriciclos; dos helicópteros, el vehículo blindado “Fénix”, camionetas de traslado de detenidos; y personal del SAME listos para intervenir ante eventuales contingencias.