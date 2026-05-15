Deslumbrante estreno de “Anastasia, el musical”: noche de estrellas y ovación en el Astral

En una noche donde la mística de la Rusia Imperial se fundió con el brillo de la calle Corrientes, el Teatro Astral se vistió de gala para el gran estreno de Anastasia, el musical. Con una sala colmada y una atmósfera de absoluta expectativa, esta superproducción inició su camino en Argentina reafirmando por qué es el suceso teatral del año.

La alfombra roja

La velada atrajo a destacadas personalidades del mundo del espectáculo y la cultura, quienes se acercaron para ser testigos del nacimiento de esta leyenda en versión local.

Entre los presentes se destacó Nazareno Casero, quien acompañó con emoción el debut protagónico de su hermana, junto a figuras como Ana Sans, Héctor Maugeri, Topa, José María Muscari, Adabel Guerrero, Campi, Juan Rodó, Carla Calabrese, Agustín Sullivan e Ivanna Rossi.

También se hizo presente parte del elenco de Margarita, encabezado por Mora Bianchi acompañada de Martiniano Rodriguez, Antonella Podestá y Felipe Bou Abdo, además de Muna Pauls Cherri, Adrián Pallares, Santiago Giorgini, Caro Ibarra, Gabriela Sobrado, Alacran, Karin Cohen, Muni Seligman, Belén Pasqualini, Mica Pierani Méndez, Dany Mañas, Sabrina Carballo, Marcelo De Bellis, Ana Acosta, Gege Neumann, Diego Hodara, Natalia Cociuffo, Albana Fuentes, Emmanuel Degracia, Aimará Vázquez, Matías Jaime, Santiago Otero Ramos, Judith Cabral, David Masajnik, Roberto Peloni, Jesica Abouchain.

Producción de nivel internacional

El momento cúlmine de la noche fue la ovación cerrada para el elenco liderado por Minerva Casero, cuya interpretación de Anya/Anastasia fue calificada por la crítica como luminosa y potente. Casero estuvo acompañada por un brillante Iñaki Aldao como Dimitri, el carisma inagotable de Fernando “Pichu” Straneo como Vlad y la imponente presencia de Agustín Iannone en el rol de Gleb. La Emperatriz Viuda, interpretada majestuosamente por Andrea Mango, y la chispeante Lily de Carolina Mainero, terminaron de completar un cuadro principal de excelencia.

Vale destacar que esta producción no réplica se destacó por un despliegue visual sin precedentes, integrando las proyecciones originales de Broadway ganadoras del Outer Critics Circle Award con una puesta en escena creada íntegramente en Argentina.

El vestuario de más de 150 cambios completos realizados por sastres del Teatro Colón y el Teatro Argentino de La Plata, junto a las más de 50 pelucas hechas a mano, transportaron a los 1.200 espectadores por un viaje emocional desde el ocaso del Imperio Ruso hasta el París de los años 20.

Bajo la Dirección General de Marcelo Rosa, el equipo creativo demostró un estándar de calidad internacional: Ale Ibarra en coreografía, Pili Noseda en dirección vocal, Néstor Tedesco liderando la Orquesta Aeropuertos Argentina con música en vivo, Carlos Cifani en escenografía, Claudio Del Bianco en iluminación y Gastón Briski en el diseño de sonido.

Experiencia inmersiva

La superproducción no se limita a lo visual y auditivo, sino que propone una experiencia sensorial completa e inmersiva pionera en la calle Corrientes.

A través de una alianza con la firma GIG (GIG Servicio de Aromatización Profesional), se ha desarrollado #Authentique, una fragancia exclusiva diseñada específicamente para el musical. Se trata de un aroma profundo y vibrante con notas florales que capturan la melancolía, el romanticismo y el viaje emocional de la protagonista en su búsqueda de identidad.

Gracias a una combinación de arte y tecnología, este diseño olfativo envuelve la sala en un momento clave de la obra, logrando que el espectador se sienta parte integral de la atmósfera del relato y conecte con la historia desde todos sus sentidos.

Anastasia, el musical ya se proyecta como el hito de la temporada. Las funciones continúan en el Teatro Astral y las localidades se encuentran a la venta a través de Plateanet y en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 1639.