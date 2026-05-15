Las preferencias para el Mundial 2026: relatos de Closs, juntadas y redes sociales

A un mes del inicio de la Copa del Mundo 2026, una tendencia se perfila con claridad: el hincha argentino ya no mira el partido en un solo lugar sino que lo sigue, comenta y amplifica en múltiples plataformas. Esto configura una audiencia mundialista mucho más participativa, emocional y activa. Así se desprende de un informe de la agencia de medios One Step Ahead (OSA) que combina datos, cultura e insights para entender las dinámicas de los simpatizantes en este nuevo ecosistema de medios.

En vivo

La transmisión en vivo por TV continúa siendo el principal punto de consumo del Mundial para los argentinos, con un 90 % de preferencia. Sobre esa experiencia central se monta luego una dinámica multipantalla donde el hincha además de seguir la transmisión, comenta, comparte, genera contenido y navega entre plataformas construyendo su propia narrativa de la competición.

The greatest show in the world is ready. Are you? 🏆#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ISxLhuLUkm — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2026

En el plano del disfrute colectivo, el 79 % de los argentinos organiza encuentros para ver a la Selección en los que la “juntada” emerge como ritual social clave y el hogar pica en punta para ser sede antes que un bar o un evento al aire libre.

En este entorno multipantalla, el encuentro trasciende los 90 minutos con usuarios demandando resúmenes (21 %), highlights (16 %) y entrevistas (12 %), mientras que crecen los formatos participativos como reacciones, memes e influencers. La cita mundialista se transforma así en un flujo continuo de contenido donde cada usuario es también productor.

Además, el interés no se limita a la Selección Argentina: tres de cada cuatro encuestados seguirán partidos de otros equipos y casi 6 de cada diez harán planes para verlos, lo que amplía las oportunidades de conexión y contenido para las marcas.

En un ecosistema fragmentado la confianza es clave: el 53 % reconoce que los relatores influyen en la elección del medio donde prefieren seguir la cobertura. En este punto, Mariano Closs fue la voz más destacada, seguida de Sebastián Vignolo.

Las emociones y el factor Messi

En este punto, el 25 % indicó orgullo y pertenencia, seguido de alegría (17 %), ansiedad (14 %), optimismo (12 %) y nerviosismo (11 %).

A esto se suma el componente emocional. El posible último Mundial de Messi fue mencionado por 8 de cada 10 hinchas como uno de los hechos más relevantes del certamen.

Por otra parte, con 48 equipos y triple sede genera tensiones en la medida que un 45% percibe una pérdida de identidad y un 28 % anticipa una posible baja en la calidad del juego. Incluso en ese contexto, el interés se transforma pero no decae.

Nuevos consumos

En cuanto a plataformas y redes sociales, Instagram quedó al frente de las preferencias al ser considerada una red transversal al contenido. Los usuarios la eligen para consumir, fundamentalmente, cápsulas de humor e información relevante.

El stream, por su parte, se prepara para entrar a la cancha, considerando que los medios con derechos de transmisión tendrán acceso a contenido premium que amplificarán en sus canales de YouTube.

En esta edición, los creadores de contenidos, influencers y comunidades tendrán un rol clave en la construcción de la conversación más allá del juego. De hecho, el 65% de los encuestados aseguró seguir a generadores de contenido durante el certamen. Davoo Xeneize, Gastón Edul, Sofi Martínez, La Cobra (Lautaro del Campo), Luquitas Rodríguez y Flavio Azzaro fueron los perfiles más mencionados a la hora de buscar material mundialista en redes sociales y plataformas.

Queda claro que las marcas que quieran aprovechar este momento que se repite cada cuatro años tendrán que jugar el mismo partido que la gente y entender cómo se conectan las experiencias de consumo para construir relevancia, contexto y oportunidad en un escenario cada vez más integrado frente a una audiencia activa que exige coherencia, valor y timing.