Kicillof lanza la rama “Mujeres y Diversidades” del Movimiento Derecho al Futuro

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cerrará este viernes el acto de lanzamiento de la rama “Mujeres y Diversidades” del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que se llevará a cabo ese día en el Polideportivo Municipal de Ensenada.

Desde el MDF se explicó que la rama de Mujeres y Diversidades “surge como un espacio federal y plural impulsado por Axel Kicillof, para articular una red nacional de resistencia frente al ajuste económico y construir un proyecto de igualdad social”.

“Para convertir la resistencia en una propuesta de transformación real, nos encontramos en Ensenada para dar un paso clave: organizar y proyectar la agenda de mujeres y diversidades dentro del Movimiento Derecho al Futuro”, señala la convocatoria difundida en redes sociales por los organizadores.

Rumbo a 2027

El MDF es el espacio político lanzado por Kicillof para respaldar su candidatura presidencial de cara a los comicios del año próximo, y está integrado por las agrupaciones La Patria es el otro, Patria y futuro, Kilómetro Cero, Barrios de Pie, 20 de noviembre y Movimiento Evita, entre otras.

En movimiento, por el derecho al futuro. pic.twitter.com/Mb1iemAb0q — Movimiento Derecho al Futuro (@MOVIMIENTODAF) May 12, 2026

El acto tendrá lugar el viernes por la tarde en el Polideportivo Municipal de Ensenada, calle Ortiz de Rosas 11, y según se adelanta Kicillof será el orador de cierre del encuentro, acompañado por el intendente local, Mario Secco.