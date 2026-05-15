Política | 15 may 2026
Rumbo a 2027
Kicillof lanza la rama “Mujeres y Diversidades” del Movimiento Derecho al Futuro
Con el foco puesto en “construir un proyecto de igualdad social”, el gobernador bonaerense será el principal orador en el previsto para este viernes en el Polideportivo Municipal de Ensenada.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cerrará este viernes el acto de lanzamiento de la rama “Mujeres y Diversidades” del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que se llevará a cabo ese día en el Polideportivo Municipal de Ensenada.
Desde el MDF se explicó que la rama de Mujeres y Diversidades “surge como un espacio federal y plural impulsado por Axel Kicillof, para articular una red nacional de resistencia frente al ajuste económico y construir un proyecto de igualdad social”.
“Para convertir la resistencia en una propuesta de transformación real, nos encontramos en Ensenada para dar un paso clave: organizar y proyectar la agenda de mujeres y diversidades dentro del Movimiento Derecho al Futuro”, señala la convocatoria difundida en redes sociales por los organizadores.
Rumbo a 2027
El MDF es el espacio político lanzado por Kicillof para respaldar su candidatura presidencial de cara a los comicios del año próximo, y está integrado por las agrupaciones La Patria es el otro, Patria y futuro, Kilómetro Cero, Barrios de Pie, 20 de noviembre y Movimiento Evita, entre otras.
En movimiento, por el derecho al futuro. pic.twitter.com/Mb1iemAb0q— Movimiento Derecho al Futuro (@MOVIMIENTODAF) May 12, 2026
El acto tendrá lugar el viernes por la tarde en el Polideportivo Municipal de Ensenada, calle Ortiz de Rosas 11, y según se adelanta Kicillof será el orador de cierre del encuentro, acompañado por el intendente local, Mario Secco.