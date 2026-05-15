Violento robo en pleno centro de Lanús: investigan a un expolicía bonaerense

Un violento robo ocurrió en las últimas horas en pleno centro de Lanús y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio asaltado. El hecho sucedió sobre la avenida 9 de Julio, donde un delincuente ingresó armado a un local y, tras amenazar a la víctima, escapó con el poco dinero en efectivo que había en la caja.

Según trascendió, el asaltante actuó solo y en cuestión de segundos. En las imágenes se observa cómo entra al comercio simulando ser un cliente y luego exhibe un arma de fuego para intimidar al trabajador del lugar. Sin efectuar disparos ni provocar heridos, tomó la recaudación y huyó rápidamente.

El video del robo comenzó a circular entre vecinos y comerciantes de la zona, quienes aseguraron haber reconocido al sospechoso. De acuerdo con distintos testimonios, se trataría de un ex integrante de la Policía Bonaerense que habría sido exonerado de la fuerza tiempo atrás.

#Inseguridad 🔫 Expolicía escrachado en un violento robo en pleno centro de Lanús



La Justicia intenta determinar si un exintegrante de la Policía Bonaerense participó del brutal asalto ocurrido a metros de una zona comercial.



📌 La víctima, empleada del local, fue sorprendida… pic.twitter.com/3wTEDQYch3 — ANDigital (@ANDigitalOK) May 15, 2026

Además, vecinos indicaron que el hombre arrastraría antecedentes por presuntas estafas y otros episodios conflictivos en la zona, aunque esa información todavía no fue confirmada oficialmente por la Justicia ni por fuentes policiales.

La investigación quedó en manos de las autoridades judiciales de Avellaneda-Lanús, que trabajan en el análisis de las cámaras de seguridad y en la identificación formal del acusado. Hasta el momento no trascendió si existe una orden de detención vigente.

El episodio vuelve a poner el foco sobre la inseguridad en Lanús y la preocupación de comerciantes del centro comercial, quienes denuncian reiterados hechos delictivos en horarios de atención al público. En las últimas semanas también se registraron robos bajo la modalidad de falsos policías en distintos puntos del distrito.