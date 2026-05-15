El invierno se adelanta en Cerro Bayo

Con la nieve empezando a asomar en la montaña y el invierno cada vez más cerca, Cerro Bayo anunció la preventa de pases para la temporada 2026 con una propuesta renovada que combina nuevas experiencias, infraestructura y servicios pensados para elevar cada momento en la montaña.

Ubicado sobre el Lago Nahuel Huapi, el centro de ski boutique de la Patagonia continúa evolucionando con una visión clara: consolidarse como uno de los destinos de nieve más exclusivos de la región.

En este camino, durante el último año Cerro Bayo viene llevando adelante un plan de inversiones que ya supera los 3000 millones de pesos, orientado a seguir elevando la experiencia de sus visitantes y que incluye la incorporación de nuevas tecnologías, ampliando la superficie esquiable y mejorando cada instancia del recorrido en el cerro.

Las principales novedades

Se destaca la incorporación de una nueva aerosilla cuádruple que reemplaza la telesilla doble del Bosque, mejorando la capacidad de transporte y reduciendo los tiempos de espera en sectores clave.

A esto se suma la ampliación del sistema de nieve artificial con nuevos cañones que llegan hasta la base, la mejora y nivelación de pistas y la incorporación de una máquina pisapistas de última generación, que permite garantizar condiciones óptimas durante toda la temporada. También se suma una nueva magic carpet exclusiva para los niños que toman clases en la escuela, pensada para acompañar sus primeras experiencias en la nieve.

Esta evolución se integra con una propuesta que pone en el centro a la experiencia familiar. Cerro Bayo ofrece un entorno cuidado y accesible, con servicios diseñados para todas las edades: desde una guardería con enfoque Montessori y seguimiento en tiempo real para los más pequeños, hasta un club infantil exclusivo y sectores especialmente pensados para principiantes, con rental ubicado estratégicamente en cota 1500 junto a las pistas. Todo está pensado para que cada integrante de la familia encuentre su lugar en la montaña.

Más allá del esquí, el cerro amplía su propuesta con actividades como caminatas con raquetas, paseos en trineo y tubing, que permiten disfrutar de la nieve desde distintas perspectivas.

La experiencia se completa con una oferta gastronómica que refleja la identidad patagónica, con platos regionales y una cuidada selección de vinos de alta gama.

Beneficios de preventa

De cara a la nueva temporada, Cerro Bayo suma una serie de beneficios exclusivos durante la preventa: el Ski Pack en hasta 12 cuotas sin interés abonando con tarjeta de crédito Visa Signature. Durante la temporada, además, se incorporarán beneficios en refugios con un 25 % de ahorro, 10 % de ahorro y hasta 12 cuotas en el rental de equipos de alta gama, y 15 % de ahorro y hasta 12 cuotas en la compra del Exclusive Pass, abonando con tarjeta de crédito Visa Signature.

Agenda de eventos

El 6 de junio es la apertura para peatones, mientras que la temporada 2026 contará con una agenda que combina deporte, entretenimiento y gastronomía, con propuestas pensadas para distintos públicos. Entre los principales eventos se destacan el Freeride WTQ (del 5 al 11 de agosto), el campeonato argentino FASA U12 (11 al 13 de agosto) y FASA U14 (27 al 29 de agosto), y el Freestyle Sessions (5 y 6 de septiembre).

A estos encuentros se suman clásicos del cerro como la tradicional bajada de antorchas, After Sky, Rugby Xtreme (15 de agosto) y una nueva edición de “Sabores que Unen”, el reconocido evento gastronómico que del 14 al 19 de agosto reúne a chefs y propuestas de primer nivel en un entorno único.

Con una propuesta que combina naturaleza, infraestructura y servicios diseñados al detalle —desde experiencias exclusivas en pista hasta espacios pensados para cada miembro de la familia— Cerro Bayo se consolida como uno de los destinos de nieve más atractivos de la Argentina, donde vivir la montaña se transforma en una experiencia premium única y en plena conexión con el entorno.