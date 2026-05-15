Fuerte aumento de las entradas a parques nacionales para los propios argentinos

La Administración de Parques Nacionales (APN), aumentó los precios de las entradas a 12 parques nacionales. El ajuste es, en promedio, del 86 % para los argentinos, del 60 % para los residentes provinciales, del 42 % para los extranjeros y del 117 % para estudiantes. La medida del Gobierno de Javier Milei fue oficializada a través de la Resolución 132/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Las considerables subas

En el caso del Parque Nacional Iguazú, donde se encuentran las cataratas, la entrada para extranjeros aumentó de $ 45.000 a $ 60.000. Respecto del abono para los argentinos, la nueva tarifa es de $ 25.000 (antes era de $ 15.000) y de $ 8000 (antes era de $ 5000) para los habitantes de Misiones.

Ya está publicada la edición del 15/05/2026 del Boletín Oficial de la República Argentina. Podés visualizarla en https://t.co/eu8kOvhypS — Boletín Oficial R.A. (@boletin_oficial) May 15, 2026

Según un relevamiento del diario La Nación, el acceso general al Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, pasó a costar $ 50.000 para los visitantes extranjeros. Esta suba representa un aumento del 66 % respecto del anterior precio, que era de $45.000. En tanto, los residentes provinciales pagarán desde hoy $ 8000 en lugar de los $ 5000 que abonaban con anterioridad (6 0% más) y los argentinos del resto del país tienen una nueva tarifa de $ 25.000 (sufrieron un incremento del 66 %).

En Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín y Lago Puelo, la entrada general pasó de $ 20.000 a $ 35.000 para los extranjeros, lo que representa una suba del 75 %. Para visitantes nacionales, en esos mismos parques, el acceso pasó de $ 7000 a $ 15.000 (+114,3 %), mientras que la categoría estudiantes aumentó de $ 5000 a $ 12.000 (+140 %).

En el Parque Nacional Tierra del Fuego, en cambio, el ticket para no residentes de la Argentina se mantuvo sin cambios en $ 40.000, aunque las demás categorías sí registraron subas: la entrada para argentinos pasó de $ 12.000 a $ 18.000 (+50 %) y la estudiantil de $ 7000 a $ 12.000 (+71,4 %).

Por su parte, en parques como El Palmar, Talampaya y Sierra de las Quijadas, la entrada para argentinos aumentó de $ 7000 a $ 12.000 (+71 %), para extranjeros de de $ 20.000 a $ 25.000 (+25 %) mientras que la tarifa para estudiantes se duplicó: pasó de $ 5000 a $ 10.000 (+100 %).

Los exentos

En todos los casos, en la Argentina están exentos del pago de las tarifas los jubilados y pensionados; los niños de hasta 5 años; las visitas educativas; las personas con discapacidad; los residentes locales; las visitas protocolares; los guías y coordinadores.

Menos presupuesto

La norma también justifica la actualización tarifaria en la necesidad de integrar nuevas áreas al Sistema de Emisión de Tickets Electrónicos y Control de Accesos, además de actualizar categorías y requisitos para acceder a descuentos, particularmente en el caso de estudiantes.

El aumento llega tras la Decisión Administrativa 20/2026 de esta semana, a través de la cual la administración de Javier Milei modificó el presupuesto 2026 y recortó distintas partidas. Una de ellas es para los parques nacionales, cuyo recorte es de más de $ 2500 millones.