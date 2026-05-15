Espectáculos | 15 may 2026
Lanzamiento
“A todos mis santos”: el nuevo disco de La Chancha Muda
A los 7 locos hermanados se suman para esta ocasión los teclados de Germán Wiedemer y un cuarteto de cuerdas que terminan de darle un vuelo épico al álbum.
El nuevo disco de estudio de La Chancha Muda trae luminosidad sin dejar de lado su lírica profunda, combativa y la fuerza que los caracteriza. A todos mis santos encuentra una nueva forma de decir, siendo igual de directos, pero con un lenguaje más resplandeciente.
Doce piezas musicales forman esta emotiva y potente obra que te hace viajar por canciones enérgicas, recitadas, rockeras y baladas, que invitan a la reflexión y al inevitable agite. A los 7 locos hermanados se suman para esta ocasión los teclados de Germán Wiedemer y un cuarteto de cuerdas que terminan de darle un vuelo épico a este quinto disco.
La placa fue grabada en Estudios Romaphonic y Estudio Garra entre diciembre 2025 y marzo 2026 con producción artística de Ale Vázquez y Germán Wiedemer; masterizado por Daniel Osorio en Estudios El Ángel y textos de Jacinto Flores, excepto “Refucilo” de Federico Fassa.
Músicos invitados
Germán Wiedemer, teclados.
Catriel Ciavarella, tambores en “Fábulas”.
Paula Pomeraniec (cello), Alex Musatov (violín), Matías Romero (violín) e Ignacio Gobbi (viola), cuarteto de cuerdas en “La Canción Sagrada” y “Fábulas”.
La Chancha Muda
Gonzalo Pascual: voz / Diego Chiaradía: batería / Juan Garcia Bisio: guitarra / Christian Tamaha: saxo / Rómulo Tomaselli: trompeta / Maximiliano Vera: bajo / Federico Fassa: guitarra.
Presentación en vivo
A todos mis santos tendrá su presentación en sociedad el sábado 13 de junio en el Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7806, con entradas a la venta vía Passline.
Se acaba la espera.
Cosecharemos flores deliciosas.
Nuestras canciones sagradas.
Nuestras dagas de la historia.
Nuestra forma de preservación.
Como fábulas paganas a la luz del candil.
Un par de cuentos espurios.
Nuestra nueva obra.
Nuestra ofrenda infinita.
A los mares. A las montañas.
A la luna. A las estrellas.