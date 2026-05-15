“A todos mis santos”: el nuevo disco de La Chancha Muda

El nuevo disco de estudio de La Chancha Muda trae luminosidad sin dejar de lado su lírica profunda, combativa y la fuerza que los caracteriza. A todos mis santos encuentra una nueva forma de decir, siendo igual de directos, pero con un lenguaje más resplandeciente.

Doce piezas musicales forman esta emotiva y potente obra que te hace viajar por canciones enérgicas, recitadas, rockeras y baladas, que invitan a la reflexión y al inevitable agite. A los 7 locos hermanados se suman para esta ocasión los teclados de Germán Wiedemer y un cuarteto de cuerdas que terminan de darle un vuelo épico a este quinto disco.

La placa fue grabada en Estudios Romaphonic y Estudio Garra entre diciembre 2025 y marzo 2026 con producción artística de Ale Vázquez y Germán Wiedemer; masterizado por Daniel Osorio en Estudios El Ángel y textos de Jacinto Flores, excepto “Refucilo” de Federico Fassa.

Músicos invitados

Germán Wiedemer, teclados.

Catriel Ciavarella, tambores en “Fábulas”.

Paula Pomeraniec (cello), Alex Musatov (violín), Matías Romero (violín) e Ignacio Gobbi (viola), cuarteto de cuerdas en “La Canción Sagrada” y “Fábulas”.

La Chancha Muda

Gonzalo Pascual: voz / Diego Chiaradía: batería / Juan Garcia Bisio: guitarra / Christian Tamaha: saxo / Rómulo Tomaselli: trompeta / Maximiliano Vera: bajo / Federico Fassa: guitarra.

Presentación en vivo

A todos mis santos tendrá su presentación en sociedad el sábado 13 de junio en el Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7806, con entradas a la venta vía Passline.

Se acaba la espera.

Cosecharemos flores deliciosas.

Nuestras canciones sagradas.

Nuestras dagas de la historia.

Nuestra forma de preservación.

Como fábulas paganas a la luz del candil.

Un par de cuentos espurios.

Nuestra nueva obra.

Nuestra ofrenda infinita.

A los mares. A las montañas.

A la luna. A las estrellas.