Incesante caída en el consumo interno de carne vacuna

La Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) informó que en el cuarto mes de 2026 se profundizó el ritmo de descenso de la actividad frigorífica vacuna, siendo el décimo abril con menor nivel de faena de los últimos 47 años, al tiempo que sigue cayendo el consumo interno.

Menos faena

Un total de 336 establecimientos faenó 960,9 mil cabezas de hacienda vacuna en el cuarto mes del año. Corregida por el número de días laborables, la faena resultó 4,6 % inferior a la de marzo, al tiempo que en la comparación interanual se observó una retracción de 15,3 %. En términos absolutos, se faenaron 173 mil cabezas menos que un año atrás.

De acuerdo a lo resaltado por la entidad presidida por Miguel Schiariti, la menor oferta de hacienda vacuna fue el resultado de la intensa fase de liquidación de madres y de reducción de existencias en general que atravesó el ciclo ganadero desde 2023 en adelante, la que fue causada por una sucesión de eventos climáticos adversos (seca e inundaciones) que comenzaron en 2022/23 y se extendieron hasta 2024/25.

Y todo esto también tuvo un impacto negativo sobre la productividad del rodeo y, por lo tanto, sobre el número de terneros de las últimas zafras. La fuerte suba que verificó el precio relativo de la hacienda en pie a partir de 2025 es un claro reflejo de todo esto (ver sección Nº 4 de este Informe).

En enero-abril de 2026 la retracción de la oferta de hacienda se tradujo en una disminución de la producción de carne vacuna de 7,1 % anual. El total producido fue equivalente a 926,58 mil toneladas de res con hueso y resultó 70,95 mil tn r/c/h menor al del primer cuatrimestre de 2025.

Exportaciones

Por su parte, los envíos de carne vacuna al exterior habrían totalizado 267,3 mil tn r/c/h en el primer tercio del año, ubicándose 15,7 % por encima del total exportado en enero-abril del año pasado, en respuesta a una mayor demanda los productos argentinos. La absorción de estos destinos se habría expandido en 36,3 mil tn r/c/h con relación a un año atrás.

Consumo interno

A la inversa, según la estimación de la CICCRA, el consumo aparente de carne vacuna habría sido equivalente a 659,28 mil tn r/c/h en el período analizado, arrojando una contracción de 14 % anual.

Es decir, se habrían consumido 107,21 mil tn r/c/h menos en la comparación interanual. De esta forma, en abril el consumo per cápita de carne vacuna habría caído 6,8 % anual, hasta ubicarse en 46,2 kilos/año, considerando el promedio móvil de los últimos doce meses (-3,4 kg/hab/año).

Aumento de precio

La contracción del consumo aparente de carne vacuna resultó consistente con el significativo aumento que experimentó el precio relativo de los cortes vacunos en los últimos meses, impulsado por un ciclo ganadero que atravesó una fase de liquidación de madres y existencias muy importante desde 2023 en adelante.

Y en adición a ello, hay que tener en cuenta que desde septiembre-octubre de 2025 el ingreso promedio de los asalariados argentinos volvió a crecer a menor ritmo que el nivel general de precios.

Cifras del INDEC

En abril el nivel general del Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA INDEC) aumentó 2,8 % con relación al mes anterior. Y como la suba de abril de 2026 fue igual a la de abril de 2025, el aumento de los precios de los últimos doce meses se mantuvo en 32,6 por ciento.

En particular, el capítulo alimentos registró una suba promedio de precios de 1,1 % en el cuarto mes del año, acumulando un alza de 30,5 % en la comparación interanual. Al desagregar, cabe destacar que el rubro carnes y derivados pasó de ser el más dinámico hasta marzo, a registrar en abril una baja de 0,2 % promedio con relación al mes anterior. Y ello hizo que la tasa interanual descendiera de 55,1 % en marzo a 47,8 % en abril.

Dentro del rubro carnes y derivados, el precio promedio de los cortes vacunos registró una baja de 0,2 % mensual, al tiempo que el valor del pollo entero descendió 0,9 % mensual. El precio del kilo de asado fue el que más bajó (-1,5 %), acompañado por el kilo de nalga (-0,7 %).

En tanto, del otro lado quedaron la carne picada común, la paleta y el cuadril, con subas menores. Y esto hizo que en los últimos doce meses el valor de los cortes vacunos relevados por el INDEC subiera a un menor ritmo que en los meses previos, si bien siguió reflejando la mayor escasez relativa de hacienda y de carne vacuna.

