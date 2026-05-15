Ministro de Kicillof alertó por “daños irreversibles” al entramado productivo

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, hizo foco en la situación del sector automotriz nacional para graficar el “industricidio” perpetrado por el Gobierno de Javier Milei.

Derrumbe

“Las divisiones industriales más dinámicas del país no soportan este modelo”, contextualizó el funcionario, para luego dar cuenta que “los indicadores de producción y demanda del sector automotriz siguen en rojo”.

Las divisiones industriales más dinámicas del país no soportan este modelo



Los indicadores de producción y demanda del sector automotriz siguen en rojo



En abril, se profundizó la caída: la venta de vehículos nacionales cayó más de 50%; la producción de automóviles, cerca de 40% pic.twitter.com/rvJlPyW9Iv — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) May 15, 2026

A través de un posteo en redes sociales y gráficos alusivos, López precisó que “en abril, se profundizó la caída: la venta de vehículos nacionales cayó más de 50 %; la producción de automóviles, cerca de 40 %”, mientras que “en materia de producción de vehículos, el segmento más afectado es el de automóviles”.

“En el primer cuatrimestre, la producción acumuló una caída interanual de más de 35 por ciento. Respecto de 2023, se ubica cerca de 50 % abajo, lo que implica una reducción de 45 mil unidades”, detalló.

Menos patentamientos

Asimismo, manifestó que “por el lado de la demanda, los datos de patentamientos también registran un severo deterioro”.

Por el lado de la demanda, los datos de patentamientos también registran un severo deterioro.



Según los registros de la Asociación de Concesionarios de Automotores, en el mes de abril se patentaron 3,3% autos menos que en el mes anterior y 13,6% por debajo de abril de 2025. pic.twitter.com/HKVoZHKswe — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) May 15, 2026

“Según los registros de la Asociación de Concesionarios de Automotores, en el mes de abril se patentaron 3,3 % autos menos que en el mes anterior y 13,6 % por debajo de abril de 2025”, acotó.

Mala proyección

Así las cosas, el titular del Palacio de Hacienda de la Provincia aseveró que “sin perspectivas de mejora de la demanda, es esperable que continúe la merma en los indicadores de producción industrial del sector automotriz, que acumuló en el primer trimestre del año una baja superior al 20% en relación con 2023”.

El Gobierno nacional desperdicia nuestra capacidad industrial en divisiones clave para la generación de empleo y la agregación de valor a la economía, como el segmento automotriz.



Debemos diseñar una estrategia para evitar que el entramado industrial sufra daños irreversibles. — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) May 15, 2026

“El Gobierno nacional desperdicia nuestra capacidad industrial en divisiones clave para la generación de empleo y la agregación de valor a la economía, como el segmento automotriz. Debemos diseñar una estrategia para evitar que el entramado industrial sufra daños irreversibles”, sentenció López.